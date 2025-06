Državno posestvo Brdo – prostor odličnosti in navdiha za vsak trenutek

Bogata in razgibana zgodovina Gradu Brdo sega vse do sredine 15. stoletja, ko je tam stal podeželski dvor, ki so ga lastniki pozneje preuredili v prvi renesančni dvorec pri nas. Na posestvu so se menjavali različni lastniki, največji razcvet pa je doživelo v času družine Karađorđević in pozneje kot rezidenca Josipa Broza Tita.

Protokolarno posestvo Brdo pri Kranju, ki s svojo lepoto osupne vsakega obiskovalca, se razprostira na skoraj 500 hektarih površine, središče te elitne lokacije pa je Grad Brdo, ki je namenjen protokolarnim dogodkom na najvišji ravni s pomembnimi državnimi gosti. Razkošni park posestva Brdo s svojo čudovito naravno kuliso ostaja odprt za vse, ki iščejo prostor za oddih, navdih ali praznovanje. Vse, kar se tukaj dogaja – od uradnih obiskov do romantičnih porok in zasebnih doživetij – je prepleteno z vrhunsko odličnostjo in gostoljubjem.

Tik pred vhodom v park je gostom na voljo hotel Elegans Hotel Brdo s 122 sodobno opremljenimi sobami. Poimenovali so ga po kačjem pastirju modri kresničar (Ischnura elegans), ki simbolizira čisto okolje in bogato biotsko raznovrstnost na tem območju Nature 2000. Vsaka izkušnja na Brdu je skrbno zasnovana, tako da obiskovalcu pričara nepozabne spomine.

Romantični trenutki na Blejskem jezeru in Brdu

Potrebujete nekaj trenutkov čisto zase? Potem je čas za piknik na Brdu ali brunch na Blejskem jezeru. FOTO: JGZ Brdo

Za tiste, ki si želijo sprostitve ob vrhunski kulinariki, Brdo ponuja edinstvene gurmanske trenutke. Romantična brunch košarica z Okusi Brda vabi k veslanju po Blejskem jezeru, na posestvu Brdo pa vas pričakuje prav tako edinstvena izkušnja s posebno piknik košarico, polno skrbno izbranih brdskih delikates.

Blejsko jezero FOTO: JGZ Brdo

Atraktiven kotiček miru v osrčju narave

Koča 5. jezero ponuja edinstveno priložnost za zasebni oddih v neokrnjeni naravi. FOTO: JGZ Brdo

Skrita globoko v osrčju gozdnega dela posestva se skriva Koča 5. jezero – nekdaj osebno zatočišče Josipa Broza Tita, danes pa prestižna namestitev za vse, ki iščejo popolno zasebnost, mir in razkošje. Nastanitev za razvajanje v dvoje ponuja popoln umik od vsakdanjika – z udobno finsko savno, kaminom, prostorno teraso in razkošno notranjo opremo.

Najbolj izjemna lokacija na slovenski obali

Pogled na Vilo Tartini z morske strani razkriva sprehajalne poti s pergolami in kamnito stopnišče, ki vodi z obale na posestvo. FOTO: JGZ Brdo

V sklop Javnega gospodarskega zavoda Brdo spada tudi protokolarna Vila Tartini na najlepši točki Strunjanskega zaliva. Vila, obdana s sredozemskim vrtom, ponuja intimno razkošje in popolne poglede na Piran in morje. Kot nekdanja poletna rezidenca plemiške družine Tartini je danes na voljo gostom, ki cenijo eleganco, zasebnost in neposredno bližino morja. Arhitekturna zasnova iz sredine 20. stoletja ohranja baročni šarm, hkrati pa ustvarja prostor za miren oddih s pridihom ekskluzivnosti.

Sanjska poroka na protokolarnem posestvu

Na Brdu poskrbijo za nepozabna doživetja, naj bo to idiličen vikend oddih ali poročni dan. FOTO: JGZ Brdo

Brdo pri Kranju je tudi prizorišče sanjskih porok. V parku sta dve jezeri s slikovitima otočkoma – na prvem je Otoček ljubezni, na drugem pa Račji otok –, ki ponujata čaroben ambient za izmenjavo poročnih zaobljub. Na Posestvu Brdo lahko poteka celoten poročni dan, od sprejema, civilnega obreda do poročnega slavja. Na voljo so prostori za manjše, intimne poroke kot tudi za večja slavja z več gosti. Da bo vse potekalo brezhibno, bo poročna koordinatorka z vami od začetnega svetovanja do konca poročnega dne.

Na Brdu posebno pozornost namenjajo kulinariki. Gostom pripravijo vrhunsko kulinarično doživetje s svežimi lokalnimi sestavinami. Kuharski mojstri pod taktirko chefa Janeza Šetine poskrbijo za preplet tradicije in sodobnih kulinaričnih trendov.

