Fotografije dneva (20. 5.)

Palestinec Mohamad al-Hadidija v hiši svojega brata hrani svojega sinčka Omarja, ki so ga živega potegnili izpod ruševin, medtem ko so njegova 36-letna mati in štirje bratje umrli v izraelskem zračnem napadu na Gazo 15. maja. Reševalci so petmesečnega dojeenčka potegnili iz rok mrtve matere, pri čemer je bila ena od drobcenih nog na treh mestih zlomljena. FOTO: Mahmud Hams/Afp