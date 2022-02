Fotografije dneva (25. 2.)

Odpri galerijo

Vrh EU se je odločil za obsežene sankcije proti Rusiji. Z njimi naj bi postopoma spodkopali industrijsko bazo Rusije. Sankcije bodo v svetu EU uradno sprejete danes. Med drugim naj bi bilo 70 odstotkov ruskih bank in državnih podjetij, predvsem oborožitvene industrije, odrezanih od financiranja na evropskih trgih. Ruska rafinerija ne bo več mogla kupovati opreme v EU. Tudi od nakupov letal in delov zanje bo odrezana. Rusija ima tri četrtine komercialne letalske flote iz EU, Kanade in ZDA. Za imetnike diplomatskih potnih listov in poslovneže ne bo več veljala olajšave za izdajo vizumov. Foto: Aris Messinis/Afp