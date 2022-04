Fotografije dneva (26. 4.)

Odpri galerijo

Kraljica sambe in igralka Paolla Oliveira iz šole sambe Grande Rio nastopa med drugim večerom karnevalske parade na sambadromu v Riu de Janeiru. Parade plesalcev iz znanih šol sambe, ki so bile prvotno načrtovane za konec februarja in marca, so prestavili. Uličnih praznovanj v Riu de Janeiru med karnevalom zaradi zdravstvenih ukrepov ni. Foto: Mauro Pimentel/Afp