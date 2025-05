Fotografije dneva (27. 5.)

Galerija

Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo dovoljenje za odstrel 206 medvedov. Potekal bo na celotnem območju JV Slovenije in se bo izvajal do 1. julija 2026. V društvu AniMa opozarjajo, da je medved tudi ena od najdražjih lovskih trofej. Težavo, po mnenju AniMe predstavlja sistem krmljenja, ki v Sloveniji poteka skozi vse leto. Medvedi se hranijo z visokokalorično rastlinsko krmo, kar vpliva na večjo rodnost, hitrejše razmnoževalne cikle in večje število mladičev na leglo. Mednarodne raziskave in praksa iz držav, kjer krmljenje ni dovoljeno (Švica, Nemčija), jasno kažejo, da takšna praksa umetno povečuje populacijo in posledično povečuje verjetnost konfliktov, kar se nato uporabi kot argument za odstrel. Foto: Jože Suhadolnik/Delo