Fotografije dneva (28. 3.)

Igralca Willa Smitha, ki je letos prejel oskarja za najboljšo moško vlogo, je na podelitvi močno razburila šala Chrisa Rocka na račun Willove žene Jade Pinkett Smith. Ni povsem jasno, ali so bile kletvice, ki jih je Smith zabrusil Rocku, del scenarija ali ne. Rock se je humorno zabavljal nad pričesko Jade Pinkett Smith, ki je na podelitev prišla s pobrito glavo, nakar je Will Smith prišel na oder ter Rocku primazal klofuto, nato pa še glasno zavpil »ime moje žene umakni iz svojih klinčevih ust«. Igralka je menda bila bolna in zato brez las, zato se ji je zdela Rockova šala popolnoma neokusna in je to z zavijanjem oči tudi jasno pokazala. Foto: Robyn Beck/Afp