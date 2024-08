Fotografije dneva (28. 8.)

Galerija

Dečki se kopajo v veliki luži vode, ki je ostala po močnem deževju v bližini taborišča za ljudi, razseljene zaradi spopadov v jemenski provinci Hadžbolah. Klinike na zahodu Jemna so preplavili bolniki s sumom na kolero, potem ko je močno deževje in poplave sprožilo strahove pred vsesplošnim izbruhom bolezni v revni in od vojne opustošeni državi. Foto: Essa Ahmed/Afp