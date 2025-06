Fotografije dneva (30. 6.)

Galerija

Palestinka joka med ruševinami šole Yaffa v soseski Tuffah v Gazi po nočnih izraelskih napadih. Izraelska vojska je v ponedeljek okrepila napade na severu Gaze. Med drugim poročajo o napadu na tri šolske stavbe v Zajtunu in Džabaliji, v katerih so nastanjeni razseljenci. Pri tem je bilo ubitih najmanj sedem ljudi. V zadnjih 24 urah je bilo v Gazi ubitih najmanj 72 ljudi, številni so po poročanju tamkajšnjih virov ujeti pod ruševinami. Foto: Omar Al-qattaa/Afp