Fotografije dneva (4. 4.)

Znanstveniki so na univerzi v Jakutsku opravili nekropsijo mamuta z vzdevkom Yana. Truplo, ki so ga preteklo poletje izkopali v bližini raziskovalne postaje Batagajka v večno zamrznjeni regiji Jakutija, tehta 180 kilogramov in je visoko 120 cm ter dolgo 200 cm. Janina geološka starost, torej obdobje, v katerem je živela, je bila najprej ocenjena na 50.000 let, vendar je bila po analizi plasti permafrosta, v kateri je bila najdena, posodobljena na več kot 130.000 let, je povedal Maksim Čeprasov, direktor Muzeja mamutov na Severovzhodni zvezni univerzi v Jakutsku. Foto: Stringer/Afp