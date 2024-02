Fotografije dneva (9. 2.)

Odpri galerijo

Ženska gre mimo umetnine angleškega uličnega umetnika Banksyja, ki je del razstave grafitov na prostem na osrednjem trgu Borodjanka v regiji Kijev. Umetnine mednarodnih in ukrajinskih umetnikov, ki so slikali na ruševinah porušenih stavb med rusko invazijo na Ukrajino, so lahko razstavili šele, ko so bile stavbe pozrušene. Foto: Sergei Supinsky/Afp