Fotografije dneva (7. 2.)

V Rafi na jugu Gaze se palestinski novinarji poskušajo povezati z internetom. Izpadi električne energije so v razdejani Gazi postali vsakdanjost. Vendar lahko Palestinci z vgrajenimi karticami SIM še vedno dostopajo do interneta in ostanejo v stiku s svojimi bližnjimi v tujini. Foto: Said Khatib/Afp