Fotografije tedna

Odpri galerijo

Na nebu smo lahko opazovali neverjeten pojav super lune. Luna je bila videti večja, svetlejša in bolj rdeča kot običajno, saj je v nekaterih delih sveta prišlo do sočasnega pojava super lune in luninega mrka. Ko pride najbližje Zemlji luna izgleda približno 17 odstotkov večja in 30 odstotkov svetlejša od najslabše Lune v letu, ko je v svoji orbiti najbolj oddaljena od Zemlje. FOTO: Borja Suarez/Reuters