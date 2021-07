Fotografije tedna

Odpri galerijo

Članice feministične skupine Non una di meno so na trgu Piazza Castello v Torinu organizirale protest proti odločitvi turškega predsednika Erdogana, ki je marca sprožil ogorčenje z izstopom od prve zavezujoče pogodbe na svetu za preprečevanje in boj proti nasilju nad ženskami, znano kot Istanbulska konvencija. Pakt iz leta 2011, ki ga je podpisalo 45 držav in EU, zahteva, da vlade sprejmejo zakonodajo, povezano s pregonom kaznivih dejanj, vključno s posilstvom v zakonu in pohabljanjem ženskih spolnih organov. FOTO: Marco Bertorello/Afp