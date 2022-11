Fotografije tedna

Odpri galerijo

V ZDA so potekale volitve za 435 sedežev v predstavniškem domu in za 35 od 100 sedežev v senatu. Prvi izidi torkovih ameriških volitev sredi predsedniškega mandata kažejo, da se bodo demokrati najverjetneje odrezali veliko bolje, kot so jim napovedovale ankete. So pa že znani izidi guvernerskih volitev v nekaterih zveznih državah. Za guvernerja Floride je bil znova izvoljen republikanec Ron DeSantis (na fotografiji), ki naj bi se na predsedniških volitvah čez dve leti potegoval tudi za vstop v Belo hišo, s čimer bi lahko konkuriral Trumpu. Foto: Giorgio Viera/Afp