Fotografije tedna

Požar vzhodno od Los Angelesa ogroža več kot 35.000 zgradb. Oblasti so pozvale k evakuaciji več kot 10.000 ljudi. Požar, ki je izbruhnil v četrtek vzhodno od San Bernardina, se je v noči na soboto hitro razširil, zaradi česar je guverner Kalifornije Gavin Newsom razglasil izredne razmere. Pri gašenju sodeluje več kot 1800 gasilcev in drugega osebja, gašenje poteka iz zraka in na tleh. Foto: Josh Edelson/Afp