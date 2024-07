Frančišek na tržaškem trgu pozval k odprtosti do soljudi

»Sporočilo, ki ga je papež danes posredoval vernikom, je zelo močno. Opozoril je, da moramo biti pogumni, da smo občutljivi za šibkejše in trpeče, da smo odprti do vsega sveta,« je dejal Luca Pighini, ki je v Trst prišel kot delegat socialnega tedna iz mesta Lucca v Toscani. Papež Frančišek je v svojem govoru med mašo, kjer je bilo slišati tudi slovensko besedo in pesem, večkrat omenjal bolne, zapornike in migrante ter Trst kot odprto mesto na stičišču različnih narodovo in kultur.

Navdušenje ob papeževem obisku v Trszu. FOTO: Nataša Čepar/ Delo

Papež Frančišek je danes dopoldne obiskal Trst v okviru 50. socialnega tedna italijanskih katolikov, ki je namenjen predavanjem in pogovorom predstavnikov katoliških organizacij. Tomaž Simčič, eden od delegatov socialnega tedna in predsednik Slovenske prosvete, ki povezuje slovenska katoliška društva na Tržaškem, je menil, da gre za zelo pomemben dogodek za Trst, pa tudi za Slovence, ki tu živijo. Tako Slovenska prosveta kot Svet slovenskih organizacij, ki je ena od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji (poleg Slovenske kulturno-gospodarske zveze), sta se na srečanju predstavili preko stojnic. »Tržaški škof Enrico Trevisi je izrecno omenjal italijanske in slovenske vernike,« je poudaril Simčič, kar po njegovem kaže na korak naprej v sobivanju. Prošnjo je v imenu slovenskih vernikov prebral Mihael Simoneta, berilo pa Tamara Stanese. Zadonela je tudi slovenska pesem (Sprejmi, Bog daritev to in K tebi Jezus ljubeznivi), h kateri so prispevali tudi slovenski pevski zbori na Tržaškem. Dogodka so se udeležili tudi najvišji cerkveni dostojanstveniki iz Slovenije, vernikov iz naše države pa je bilo zelo malo, saj so bile vstopnice predvsem namenjene katolikom iz Italije, ki so se zbrali v okviru 50. socialnega tedna.

Delitev svetega obhajila. FOTO: Nataša Čepar/Delo

»Zagotovo je to lepa sklenitev dogajanja, ki je trajalo vse od srede, in na kar smo se pripravljali vse od novembra,« je menila Tatjana Oletič, prav tako predstavnica Slovenske prosvete. Kot je pojasnila, se je slovenska beseda slišala že ob papeškem obisku v Trstu pred tremi desetletji, a je bilo potrebno veliko več prepričevanja, medtem ko je zdaj to potekalo skoraj samoumevno.

Pričakalo ga je več kot 8500 ljudi

Papeža so delegati, skupaj z najvišjimi italijanskimi cerkvenimi predstavniki – s predsednikom italijanske škofovske konference Matteom Mario Zuppijem na čelu – sprejeli z ovacijami in aplavzom v tržaškem kongresnem centru v Starem pristanišču. Nato pa se je v papamobilu zapeljal do tržaškega osrednjega Velikega trga, kjer ga je pričakalo več kot 8500 ljudi. Zapeljal se je med množico in blagoslovil številne med njimi, predvsem najmlajše. Ljudje, ki so jim prostovoljci delili bele čepice proti pripeki in plastenke z vodo, so papeževe besede med mašo prekinjali z aplavzi. Precej dela so imele tudi reševalne ekipe, ki so morale večkrat poseči zaradi slabosti udeležencev.

Cerkveni dostojanstveniki, zbrani na tržaškem osrednjem trgu. FOTO: Nataša Čepar/Delo

Papež je v zvezi s temo letošnjih jubilejnih socialnih tednov – demokracijo – omenil, da ta ni v dobri kondiciji, kar nas mora skrbeti. Katolike je posvaril pred apatijo in potrošništvom ter pozval k aktivni udeležbi in boju za pravice, tudi v imenu tistih, ki nimajo glasu, da bi spregovorili v svojem imenu. Spomnil je tudi tudi trpljenje v Ukrajini, Palestini in Izraelu, Sudanu in Majanmaru.

Frančišek je svoj tržaški obisk, na katerega je prispel nekaj po osmi uri zjutraj, sklenil ob 12.15, ko je iz tržaškega četrtega poloma odteletel s helikopterjem proti Vatikanu.