V Trstu se že pripravljajo na papežev obisk

Vatikanske oblasti so pred dnevi objavile program obiska papeža Frančiška v Trstu, ki bo v nedeljo, 7. julija, dopoldne. Njegov prihod je predviden ob zaključku socialnega tedna, ki ga zaznamujejo katoličani v Italiji. Srečanja s svetim očetom se bo predvidoma udeležil koprski škof Jurij Bizjak in še kateri od slovenskih škofov.

Na dan tržaškega obiska bo papež iz Vatikana krenil navsezgodaj, njegov helikopter bo proti Trstu poletel ob 6.30. Po uri in pol bo predvidoma pristal pred kongresnim središčem v Starem pristanišču. Tam ga bodo sprejeli bolonjski nadškof in predsednik Italijanske škofovske konference Matteo Maria Zuppi ter drugi cerkveni dostojanstveniki, pa tudi politični predstavniki, med njimi predsednik dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in tržaški župan Roberto Dipiazza.

Papež bo zbrane v kongresnem centru nagovoril ob 8.30. Nato se bo srečal s tremi delegacijami, ekumenskimi predstavniki, to je pripadniki ortodoksne, luteranske, budistične, judovske in muslimanske vere, predstavniki tržaške univerze in akademskega sveta ter s skupino migrantov in ljudi s posebnimi potrebami. Ob 10. uri se bo Frančišek v papamobilu napotil proti osrednjemu prizorišču na Velikemu trgu, kjer bo ob 10.30 daroval slavnostno mašo. Obisk bo sklenil ob 12.30, ko bo s helikopterjem s pomola Audace poletel nazaj v Vatikan.

Prejeli so povabilo tržaške škofije

»Srečanja s svetim očetom Frančiškom se bo predvidoma udeležil koprski škof Jurij Bizjak in še kateri od slovenskih škofov,« je povedal tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič. Kot je dodal, niso seznanjeni z morebitnimi organiziranimi oblikami romanja vernikov v Trst, saj je tokratni obisk papeža tako blizu, da se na srečanje z njim lahko odpravi skorajda vsakdo sam.

»Koprska škofija je, tako kot druge sosednje škofije, ob tej priložnosti prejela povabilo tržaške škofije,« je dejal predstavnik koprske škofije Božo Rustja. Podrobnosti za zdaj niso znane, prav tako še ni informacij o tem, kako lahko verniki pridobijo dovolilnico za papežev obisk na tržaškem trgu.

Papež Janez Pavel II. je v devetdesetih letih dvakrat obiskal Slovenijo.

»Za papeža Frančiška bi lahko rekli, da se pri svojih obiskih razlikuje od Janeza Pavla II., ki je v devetdesetih kar dvakrat obiskal Slovenijo. Prvič leta 1996, ob obletnici pokristjanjenja Slovenije, in tri leta pozneje ob beatifikaciji Antona Martina Slomška. Obiski nekdanjega papeža so bili bolj množične narave, medtem ko je sedanji papež bolj usmerjen k določeni vrsti občinstva – tokrat so to delegati socialnega tedna,« je pojasnil Rustja.

Promocija Slovencev v Trstu

»Pri samem obisku papeža ne sodelujemo, smo pa del dogajanja v okviru socialnega tedna, saj skupaj s svetom slovenskih organizacij predstavljamo naše delovanje. S tem želimo tudi promovirati slovensko narodno skupnost v Trstu,« je povedal Tomaž Simčič, predsednik Slovenske prosvete, ki povezuje katoliška prosvetna in kulturna društva na Tržaškem. Večdnevnega dogajanja, ki ga bo 3. julija odprl italijanski predsednik Sergio Mattarella, se bo udeležilo 1200 delegatov iz vse Italije. Letošnja tema srečanja, ki je namenjeno iskanju cerkvenih odgovorov na družbena vprašanja, bo demokracija.