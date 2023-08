Frančišek v Lizboni zbral poldrugi milijon mladih

V nadaljevanju preberite:

Skoraj ves teden je trajal svetovni dan katoliške mladine, ki velja za najbolj udarno orodje Katoliške cerkve v naporih za pridobivanje vernikov in za uveljavljanje svojih verskih načel in političnih ciljev. Papež Frančišek je včeraj v park Tejo privabil poldrugi milijon mladih vernikov od vsepovsod, največ iz Španije, kjer sam ni bil še nikoli. Njegov sklepni nastop je zvenel zmagovito, mladina je bila neskončno navdušena. V prvih vrstah pa je sedelo trideset kardinalov, sedemsto škofov in deset tisoč duhovnikov.