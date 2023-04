Frančišek znova na Trgu svetega Petra

V nadaljevanju preberite:

Na Trgu svetega Petra se je na cvetno nedeljo zbralo več kot 50.000 ljudi, predvsem zato, ker se je papež Frančišek vrnil iz bolnišnice Gemelli in napovedal, da bo predsedoval vsem velikonočnim slovesnostim, na katerih bodo maševali kardinali. Papež je navdušenim vernikom spregovoril z nekoliko šibkim glasom, vendar zbrano in igralsko prepričljivo. Še enkrat je ponovil, da tudi on potrebuje božjo pomoč. Zavzel se je za osamljene in še posebej za migrante.