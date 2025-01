Jeza in razburjenje v rimski vladni palači

V nadaljevanju preberite:

V rimski vladni palači Chigi frči perje, jezne besede letijo naokrog, vrača se zmerjanje »rdečih sodniških tog«. Predsednica vlade Giorgia Meloni se priduša, da je nasprotniki že ne bodo pregnali z oblasti s cenenimi triki. Sama je objavila novico, da jo sodišče preiskuje s tremi člani vlade, ker so iz zapora osvobodili libijskega generala Osamo Almasrija ter mu omogočili, da se je z italijanskim državnim letalom vrnil v Libijo. Generala so aretirali 15. januarja, ko je prišel v Torino na nogometno tekmo, za njim je že leta 2015 razpisalo tiralico mednarodno kazensko sodišče.

Poleg Giorgie Meloni sodno pre­iskujejo še ministra za pravosodje Carla Nordia, notranjega ministra Mattea Piantedosija in državnega sekretarja pri predsedstvu vlade Alfreda Mantovana. Rimski tožilec Francesco Lo Voi jim očita, da so pomagali pri storitvi kaznivega dejanja in poneverjanju v primeru aretacije ter nato izpustitve libijskega generala Osame Almasrija, za katerim je izdalo zaporni nalog mednarodno kazensko sodišče. Novice o sodni obravnavi premierke in treh sodelavcev ni objavilo ne tožilstvo ne sodišče, ampak kar predsednica vlade, ki je pobesnela, ko je izvedela, kaj se dogaja.