Globalna vojska BTS v Združenih narodih

»Vsaka naša izbira je začetek spremembe, ne njen konec,« je dejal RM, vodja južnokorejske skupine BTS, ki je imela v ponedeljek govor na generalni skupščini ZN. »Da, vseh sedem se nas je cepilo, seveda,« je dodal član skupine J-Hope. »Cepivo je bilo nekak­šna vstopnica za srečanje z oboževalci, ki so čakali, da bomo danes stopili prednje.«



Tako so člani skupine BTS, ki so se izmenjavali za mikrofonom, iz obnovljene dvorane za zasedanja svoji generaciji sporočali, da se svet ni ustavil, kot se je morda zdelo sredi pandemije, in da je prav cepljenje izbira, s katero se začne sprememba.



Več kot milijon gledalcev je spremljalo prenos iz ZN, kjer so Jin, Suga, Jimin, J-Hope, RM, V in Jungkook govorili o izkušnjah, občutkih in frustracijah, s katerimi sta bili dodobra izpolnjeni skoraj dve leti, kolikor traja pandemija.