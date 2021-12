Gospodarski čudež je le še del zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je na uradnem obisku v Dohi, kjer bo poskušal utrditi strateško zavezništvo s katarsko vladajočo družino, obenem pa pridobiti čim več dobičkonosnih poslov za svojo državo, ki je že dlje časa v globoko finančni in gospodarski krizi. Visoka inflacija, rekordno nizka vrednost turške lire, naraščajoča revščina in brezposelnost so posledica avtoritarno-refleksnega predsednikovega vmešavanja tudi v vsa ključna ekonomska vprašanja.