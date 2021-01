Grčija in Turčija se bosta pogajali

V nadaljevanju preberite:

Lani poleti in zgodaj jeseni sta Grčija in Turčija zaradi plinskih in geopolitičnih zapletov – ter na pogon nevralgične zgodovine in novega vala nacionalizma – hodili po robu oboroženega spopada. Pritiski Nata in Evropske unije (sankcije) na Turčijo in vzporedno »umirjanje« diplomatsko ošabne Grčije so napetosti v vzhodnem Sredozemlju začasno umirili. V tem kontekstu je treba razumeti tudi dejstvo, da sta državi v ponedeljek po petih letih nadaljevali pogajanja o morskih mejah. In seveda medsebojnih odnosih.