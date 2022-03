Grožnja za Putina ni širitev Nata, ampak demokracija

Za profesorjem primerjalnih politik na kijevski univerzi (Narodna univerza Kijevsko-mohiljanske akademije, Naukma) Oleksijem Haranom so naporni dnevi. Ne le da njegovo mesto oblegajo Rusi, v zadnjem času neumorno sprejema klice novinarjev in poskuša pojasniti kompleksnost dogajanja v Ukrajini. Včeraj si je vzel čas tudi za Delo.

Pet dni po invaziji se stvari ne odvijajo po ruskih načrtih. Je Vladimir Putin napačno ocenil situacijo in ni pričakoval takšnega odpora Ukrajincev?

Putinova ideja je bila blitzkrieg, mislil je, da bosta ukrajinska vojska in vlada padli. Jasno je, da je Ukrajino ocenil napačno. Putin nasploh nikoli ni doumel Ukrajine. Živel sem v Sovjetski zvezi in Rusi, ki so živeli znotraj svojih meja, nikoli niso razumeli, kaj se dogaja v posameznih republikah.

Putin je dejal, da je bil razpad Sovjetske zveze velika strateška in geopolitična tragedija 20. stoletja. Ob različnih priložnostih je poudaril, da Ukrajinci ne obstajamo kot narod, da smo skupaj z Rusi ena etnija. To je tako noro, kakor da bi rekel, da ste Srbi in Slovenci eno. Celo v Sovjetski zvezi je bilo v mojem potnem listu jasno zapisano, da sem Ukrajinec, toda Putin je danes poudaril, da Ukrajina nikoli ni imela državniške tradicije, da je ideja o Ukrajini produkt boljševizma in Leninove politike, da je umetna tvorba. Ukrajincem odreka pravico do obstoja kot naroda, prav tako zanika neodvisno ukrajinsko državnost. S tem, ko Putin pravi, da ukrajinski narod ne obstaja, se ne vrača k sovjetski, ampak k ruski imperialni politiki, v čas carske Rusije, ko je bil obstoj Ukrajincev zanikan, ukrajinski jezik pa v javni rabi prepovedan.

Putin ne razume, kaj pomeni sodobna ukrajinska država. V njej ne gre za etnično pripadnost, jezik ali verovanja. Sestavljajo jo Ukrajinci, Rusi, rusko govoreči, Krimski Tatari, judje … Vsi, ki imajo Ukrajino za domovino in so jo pripravljeni braniti. Putin se tega nikoli ni zavedal.