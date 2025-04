Guterres: Gaza je postala »polje smrti«, Izrael blokira humanitarno pomoč

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) António Guterres je z izjemno ostrimi besedami obsodil humanitarno katastrofo v Gazi in območje brez zadržkov označil za »polje smrti«. Odgovornost za to uničujoče stanje je neposredno pripisal Izraelu, ki po njegovih besedah vztrajno blokira dostavo nujno potrebne pomoči. Kot poročata britanski Guardian in Al Džazira, so Guterresove obtožbe na sedežu ZN v New Yorku sprožile takojšnje in odločno zanikanje s strani izraelskih predstavnikov.

Guterres je pred novinarji slikovito opisal obupne razmere: »Več kot cel mesec je minilo brez kapljice pomoči v Gazi. Brez hrane. Brez goriva. Brez zdravil. Brez komercialnih zalog«. Dramatično je nadaljeval, da so se, ko je dotok pomoči usahnil, »vrata groze ponovno odprla«, kot njegove besede navaja AFP. Generalni sekretar je s tem jasno nakazal na neposredno povezavo med pomanjkanjem pomoči in stopnjevanjem trpljenja civilnega prebivalstva.

Ob sklicevanju na temeljna načela mednarodnega humanitarnega prava, zapisana v Ženevski konvenciji, je Guterres posebej izpostavil jasno obveznost »okupacijske sile«, da prebivalstvu na zasedenem ozemlju zagotovi preskrbo s hrano in zdravili. »Nič od tega se danes ne dogaja. Nobene humanitarne zaloge ne morejo vstopiti v Gazo,« je zatrdil Guterres in dodal, da so civilisti v Gazi ujeti v »neskončni zanki smrti«.

Na te težke obtožbe se je odzvalo izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve. Tiskovni predstavnik Oren Marmorstein je po poročanju AFP, Guterresove trditve zavrnil kot neutemeljene. Zatrdil je, da v Gazi »ni pomanjkanja humanitarne pomoči«, hkrati pa je ponovil obtožbo, da naj bi Hamas nedavno prispelo pomoč uporabil za »obnovo svojega vojaškega stroja«. To stališče predstavlja diametralno nasprotje oceni Združenih narodov.

Generalni sekretar ZN je kritiziral tudi nove izraelske predloge za mehanizme nadzora nad dostavo pomoči, ki naj bi med drugim vključevali celo spremljanje vnosa kalorij, da bi domnevno preprečili zlorabe s strani Hamasa. »Novo predlagani izraelski 'mehanizmi avtorizacije' za dostavo pomoči tvegajo nadaljnji nadzor in brezčutno omejevanje pomoči do zadnje kalorije in zrna moke,« je posvaril Guterres in odločno zavrnil kakršno koli sodelovanje Združenih narodov pri takšnih postopkih.

»Naj bom jasen – ne bomo sodelovali v nobenem dogovoru, ki ne spoštuje v celoti humanitarnih načel – človečnosti, nepristranskosti, neodvisnosti in nevtralnosti,« je poudaril svojo zavezanost temeljnim principom delovanja ZN. Ob tem je znova pozval k takojšnjim jamstvom za popolnoma neoviran vstop humanitarne pomoči na območje Gaze.

Svojo zaskrbljenost je Guterres razširil tudi na dogajanje na zasedenem Zahodnem bregu, kjer prav tako naraščajo napetosti in nasilje. »Trenutna pot je slepa ulica – popolnoma nesprejemljiva v očeh mednarodnega prava in zgodovine,« je ocenil trenutne politike. Opozoril je pred nevarnostjo, da bi se razmere še poslabšale: »In tveganje, da se zasedeni Zahodni breg spremeni v novo Gazo, vse skupaj še poslabša«.

Svoj nagovor je zaključil z nujnim pozivom mednarodni skupnosti in vpletenim stranem: »Čas je, da končamo dehumanizacijo, zaščitimo civiliste, izpustimo talce, zagotovimo življenjsko pomembno pomoč in obnovimo prekinitev ognja.« Njegove besede tako odražajo skrajno resnost razmer in nujnost takojšnjega ukrepanja za preprečitev nadaljnje humanitarne katastrofe.

Najnovejši dogodki potrjujejo Guterresove besede

Medtem ko je Guterres opozarjal na katastrofo, so z območja Gaze prihajala poročila o nadaljevanju smrtonosnih napadov. AP poroča o novih izraelskih zračnih napadih, v katerih je bilo po navedbah palestinskih zdravstvenih oblasti ubitih najmanj sto Palestincev. Med najhujšimi incidenti je bil napad na šolo v soseski Tuffah v mestu Gaza, ki je služila kot zavetišče za razseljene osebe; tam je bilo ubitih najmanj 27 ljudi, vključno s 14 otroki in petimi ženskami. Število žrtev bi lahko še naraslo, saj je bilo veliko ranjenih v kritičnem stanju. V bližnji soseski Shijaiyah je bilo v napadih na domove ubitih še več kot 30 ljudi, navaja AP. Izraelska vojska je sporočila, da je ciljala »Hamasov poveljniški center« in da je sprejela ukrepe za zmanjšanje škode civilistom, kar je enaka utemeljitev kot pri napadu na stavbo ZN dan prej, v katerem je umrlo 17 ljudi.

Tudi Al Džazira poroča o nenehnem bombardiranju, ki je samo v torek terjalo najmanj 26 življenj. Vir navaja tudi izraelski napad v bližini klinike Zdravnikov brez meja (MSF) v t. i. »varni coni« al-Mawasi ter ponedeljkovo bombardiranje dobrodelne kuhinje v Khan Younisu, kjer je bilo ubitih šest ljudi med čakanjem na hrano. Napadi na šotore razseljenih oseb v Khan Younisu so terjali najmanj dve življenji.

Skrajno nevarne razmere, na katere opozarja Guterres, potrjuje tudi visoko število ubitih humanitarnih delavcev in novinarjev. Urad ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) poroča, da je bilo od začetka vojne ubitih že najmanj 412 humanitarnih delavcev. Samo v prvem tednu aprila so bili ubiti trije, med njimi član osebja MSF in dva člana Palestinskega Rdečega polmeseca. Prav tako so bili v začetku aprila v Khan Younisu v ločenih incidentih ubiti trije palestinski novinarji, s čimer se je število ubitih medijskih delavcev povzpelo na najmanj 208.