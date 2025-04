Bo Iran vojaško trčil z Zahodom?

V nadaljevanju preberite:

Donald Trump je pred sedmimi leti odločno vstopil v diplomatsko sprejemno sobo Bele hiše in izrekel kratek nagovor, ki je napovedal konec nečesa, kar je večina preostalega sveta imela za prelomni uspeh svetovne diplomacije. Ameriški predsednik je uvodoma izjavil, da želi predstaviti »prizadevanja za preprečitev Iranu, da bi pridobil jedrsko orožje«. Na koncu je podpisal memorandum, s katerim je znova uvedel drastične ukrepe proti islamski republiki in tako začel svojo »politiko maksimalnega pritiska«.

Trump je v pičlih dvanajstih minutah uničil najpomembnejši zunanjepolitični dosežek Baracka Obame: sporazum s Teheranom iz leta 2015, ki je strogo omejil iranske jedrske dejavnosti in ki so ga podprle Evropa, Rusija in Kitajska. »Če ne bomo ukrepali, vemo, kaj se bo zgodilo,« je dejal Trump. »Glavna pokroviteljica terorizma bo lahko pridobi najnevarnejše orožje na svetu.« Avtorja: Andrew England, Najmeh Bozorgmehr (Financial Times)