Guterres: Prehranska kriza bi lahko trajala leta

07.49 Ameriški senat potrdil novo veleposlanico v Ukrajini

Ameriški senat je v sredo potrdil karierno diplomatko Bridget Brink na mesto veleposlanice v Ukrajini, potem ko so se ZDA po treh mesecih znova odločile odpreti vrata svojega predstavništva v Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Bridget Brink je bila pred tem imenovanjem ameriška veleposlanica na Slovaškem. V preteklosti je kot strokovnjakinja za Vzhodno Evropo in območje Kavkaza opravljala več nalog znotraj ameriškega State Departmenta. Med drugim je bila namestnica veleposlanika v Uzbekistanu in Gruziji.

ZDA so svoje veleposlaništvo v Kijevu zaprle 14. februarja, 10 dni pred začetkom ruske invazije. Ameriški diplomati so sicer še naprej zagotavljali storitve iz mesta Lvov na zahodu države.

07.00 Ministri G7 o krepitvi ukrajinskega gospodarstva

Finančni ministri G7 se bodo danes sestali v Nemčiji v upanju, da bodo pripravili načrt za krepitev ukrajinskega gospodarstva, ki ga je uničila vojna, poroča Guardian. Ministrica za finance Združenih držav Amerike Janet Yellen je pred srečanjem v Koenigswinterju dejala, da to, kar so se do zdaj dogovorili, ni dovolj, in pozvala ameriške partnerje, naj se »pridružijo pri povečanju njihove finančne podpore«. Združene države so napredovale s paketom pomoči v vrednosti 40 milijard dolarjev za polnjenje blagajne in vojaških zalog Kijeva. Japonska pa je v četrtek zjutraj sporočila, da bo pomoč Ukrajini podvojila na 600 milijonov dolarjev v usklajeni potezi s Svetovno banko.

06.55 Zelenski: Domnevna uporava laserskih orožnih sistemov kaže ne neuspeh ruske invazije

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem nočnem nagovoru dejal, da domnevna ruska uporaba laserskih orožnih sistemov »kaže na popoln neuspeh invazije« in da so bile storjene napake na najvišji ravni, piše Guardian. Njihovo uporabo je primerjal s propagandnimi prizadevanji nacistične Nemčije, ki promovira »čudežno orožje« (wunderwaffe). Rusija je trdila, da uporablja novo generacijo laserskega orožja za zažiganje dronov.

06.40 Guterres: Prehranska kriza bi lahko trajala leta

Generalni sekretar ZN António Guterres je opozoril, da bi pomanjkanje hrane, ki ga je povzročila vojna v Ukrajini, lahko povzročilo »podhranjenost, množično lakoto in pomanjkanje oz. krizi, ki bi lahko trajala leta« po vsem svetu, njegove besede povzema Guardian. Zaradi ruskega napada na sosednjo državo so dobave iz ukrajinskih pristanišč, od koder so pred tem izvažali ogromne količine žit, kot sta pšenica in koruza, ter sončničnega olja, zdaj ustavljene. To je že vodilo v zmanjšanje globalne ponudbe hrane in bistveno povečanje cen alternativ. Svetovne cene hrane so tako zdaj že skoraj 30 odstotkov višje, kot so bile pred letom dni. »Na našem svetu je dovolj hrane, če le delujemo skupaj. A če tega problema ne rešimo danes, bomo v prihodnjih mesecih soočenih z globalnim pomanjkanjem hrane,« je bil jasen generalni sekretar ZN. Po njegovem učinkovite rešitve temu problemu ni, če tako ukrajinska proizvodnja kot tudi proizvodnja gnojil v Rusiji in Belorusiji znova ne postaneta del svetovnega trga, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC.

Po besedah Guterresa zaradi konflikta v Ukrajini tako na desetinam milijonov ljudi grozi pomanjkanje hrane, podhranjenost in lakota. FOTO: Michael Nigro Michael Nigro/Reuters

Guterres je v govoru na vrhu o hrani v New Yorku Rusijo pozval, naj odpravi blokado Črnega morja, ki preprečuje pošiljke ukrajinskega žita na čezmorske trge. »Bodimo jasni: učinkovite rešitve za krizo s hrano ni brez ponovne vključitve ukrajinske proizvodnje hrane,« je dejal Guterres. »Rusija mora dovoliti varen in stabilen izvoz žita, shranjenega v ukrajinskih pristaniščih.« Dejal je tudi, da potekajo intenzivni pogovori z Rusijo, da bi poskušali najti rešitev. Rusija in Ukrajina skupaj proizvedeta skoraj tretjino vseh žit na svetu, Ukrajina pa je pred vojno izvažala okoli 12 odstotkov vseh žit na svetu, 15 odstotkov koruze in kar polovico sončničnega olja. Njena glavna pristanišča so zdaj zaradi blokade ruskih ladij odrezana od sveta, kopenske poti pa so bistveno manj učinkovite.

00.30 Pahor začenja uradni obisk na Poljskem: posvetili naj bi se predvsem vojni v Ukrajini

Predsednik Borut Pahor danes odhaja na tridnevni uradni obisk na Poljsko, kjer se bo srečal s poljskim gostiteljem Andrzejem Dudo, obiskal bo tudi nekdanje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz. Obisk je namenjen tudi obeležitvi 30-letnice diplomatskih odnosov med državama, sicer pa naj bi se posvetili predvsem vojni v Ukrajini. Gre za nadaljevanje rednega dialoga med državama na najvišji politični ravni, predsednika Pahor in Duda pa se pogosto srečujeta, so sporočili iz urada slovenskega predsednika.

Pahor se bo ob začetku obiska na Poljskem danes srečal s študenti varšavske univerze in z njimi spregovoril o prihodnosti Evropske unije. V petek bodo na vrsti pogovori z gostiteljem Dudo, v soboto pa bo Pahor obiskal muzejski kompleks v nekdanjem nacističnem taborišču Auschwitz-Birkenau. Tam bo predsednik Slovenije pri spominskem obeležju položil venec, po napovedih pa se bo seznanil tudi s stanjem obnove bloka 17, kjer naj bi bila postavljena stalna razstava o slovenskih internirancih in internirankah. Pahor se je na povabilo poljskega predsednika Dude udeležil tudi slovesnosti v Varšavi ob osemdesetletnici začetka druge svetovne vojne leta 2019, predsednika pa sta leta 2018 v Gorlicah skupaj odkrila tudi spomenik slovenskim žrtvam prve svetovne vojne, padlim na galicijski fronti.