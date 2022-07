11.25 V Ukrajini od začetka ruske invazije med žrtvami 89 športnikov in trenerjev

Od začetka ruske invazije v Ukrajini je bilo ubitih 89 njenih športnikov in trenerjev, še 13 jih je zajela ruska vojska in so v ujetništvu, je v pogovoru s predsednikom Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasom Bachom povedal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Zelenski je ob tem še navedel, da več kot 100.000 športnikov v Ukrajini ne more trenirati, športna infrastruktura pa je povsem uničena. Gre tako za velike športne objekte kot tudi za objekte v šolah, univerzah in športnih klubih, je poudaril.

Prvi mož svetovne olimpijske družine Bach je Zelenskemu obljubil, da bo Mok povišal proračun sklada za podporo ukrajinskim športnikom na 7,3 milijona evrov. Sredstva iz tega sklada trenutno koristi 3000 ukrajinskih športnikov.

Bach je še povedal, da v Moku ne vidijo razlogov za odpravo sankcij, ki so jih uvedli po ruski invaziji na Ukrajino. Prepoved nastopanja ruskih in beloruskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih še naprej ostaja v veljavi.

»Naše stališče glede tega ostaja nespremenjeno in ga ne bomo preklicali,« je zagotovil Bach.

10.32 Nato sprožil postopek ratifikacije Švedske in Finske kot svojih novih članic

Danes se je formalno začel postopek ratifikacije Švedske in Finske kot najnovejših članic Nata, je po poročanju AFP naznanil generalni sekretar organizacije Severnoatlantske pogodbe Jens Stoltenberg. »To je dober dan za Finsko in Švedsko in dober dan za Nato,« je Stoltenberg povedal novinarjem v izjavi za javnost, ki jo je podal skupaj s švedsko zunanjo ministrico in njenim finskim kolegom. »Z 32 državami za mizo bomo še močnejši in naši ljudje bodo še bolj varni v obdobju največje varnostne krize v zadnjih desetletjih,« meni Stoltenberg.

9.07 Guverner Luganska in ukrajinski notranji minister ostro o ruskih kolaboratorjih

Guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj je po poročanju Guardiana na telegramu objavil zapis, v katerem je ozmerjal načrte lokalnih proruskih milic za vzpostavitev stabilnosti na območjih, ki so jih pred kratkim okupirale ruske sile: »Na pred kratkim okupiranih območjih Rusi vzpostavljajo svoja pravila, govorijo nesmisle o odpiranju šol prvega septembra in hitri ponovni vzpostavitvi komunikacij. Vse to je laž, enako se je zgodilo v Mariupolju. Edina stvar, ki so je rašisti (izraz za ruske fašiste, op. p.) sposobni, je teroriziranje lokalnega prebivalstva. Orki (slabšalna oznaka za ruske in proruske vojaške sile, op. p.) že iščejo aktiviste in vojaške družine, pri čemer jim pomagajo kolaboranti.«

Ukrajinski notranji minister Jevgen Jenin je objavil podobno opozorilo o tako imenovanih saboterjih in kolaborantih. Ukrajinska vojska naj bi jih od začetka ruske invazije na Ukrajino zajela in predala ukrajinski službi državne varnosti SBU v nadaljnjo obravnavo več kot 800.