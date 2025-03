Hamas menda privolil v izpustitev petih talcev v zameno za novo prekinitev ognja

Palestinsko gibanje Hamas je domnevno privolilo, da bo izpustilo pet izraelski talcev v zameno za 50-dnevno prekinitev ognja. Ob tem so po poročanju britanskega Guardiana objavili video talca, ki prosi za svobodo, pred dvema dnevoma pa je skupin menda že sprejela takšen predlog Egipta in Katarja.

Da so prejeli načrt posrednikov, je potrdil tudi urad izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja in posrednikom predložil »nasprotni predlog v popolnem usklajevanju z Združenimi državami«. Če bo sprejet, naj bi sporazum o prekinitvi ognja začeli izvajati na muslimanski praznik Eid Al-Fitr, ki se začenja danes in pomeni festival ob prekinitvi posta.

»Upamo, da dogovora [izraelska] okupacija ne bo spodkopala,« je izjavil vodja Hamasa Kalil Al Haja, ki vodi skupino palestinskega gibanja v pogajanjih.

Netanjahujeva vlada vztraja pri izpustitvi desetih od 24 talcev, ki naj bi bili še živi v Gazi, poročajo mediji, ki se sklicujejo na izraelske uradnike. Od 251 talcev, zajetih med Hamasovim napadom na Izrael leta 2023, jih v Gazi ostaja 58, od tega jih je 34 po oceni izraelske vojske mrtvih. Hamas naj bi bil pripravljen izročiti njihova trupla v zameno za več sto Palestincev, ki jih v zaporih pogosto brez sojenja zadržuje Izrael.

Izrael ne sodeluje aktivno v pogajanjih o sporazumu o prekinitvi ognja, ki potekajo v Dohi med Egiptom, Katarjem in Hamasom, kljub vse večjim prizadevanjem za dosego dogovora pred omenjenim muslimanskim praznikom.

Izraelska vojska je pred dvema tednoma nadaljevala brutalno vojaško operacijo v Gazi in s tem prekinila premirje s Hamasom. Po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje je bilo v ponovnem napadu ubitih več kot 920 ljudi.

V soboto je oboroženo krilo Hamasa objavilo posnetek, na katerem izraelski talec v Gazi poziva vlado, naj zagotovi njegovo izpustitev, to je bil, kot poroča Guardian, drugi takšen posnetek, ki ga je militantna skupina objavila v nekaj dneh. Izraelski Forum za talce in pogrešane družine je moškega identificirala kot Elkana Bohbota, ki je bil ugrabljen na prizorišču glasbenega festivala na jugu Izraela med Hamasovim napadom 7. oktobra 2023. Posnetek traja več kot tri minute in prikazuje Bohbota, ki govori v hebrejščini, večkrat obupano dvigne roke, ko prosi za svobodo in opozarja, da bi ga bombardiranje lahko stalo življenje.