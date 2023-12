Hamas naj bi 7. oktobra zadel oporišče z raketami z jedrsko zmogljivostjo

Ena od raket palestinskega gibanja Hamas naj bi med napadom na Izrael 7. oktobra zadela tudi vojaško oporišče, kjer Izrael skladišči svoje rakete z jedrskimi zmogljivostmi, je na podlagi lastne preiskave danes poročal časnik New York Times. Novinarji so do tega sklepa prišli z analizo satelitskih posnetkov baze Sdot Mika v osrednjem Izraelu.

Hamasova raketa skladišča izstrelkov z jedrskimi zmogljivostmi ni zadela, vendar pa je eksplozija povzročila požar, ki se je skladišču približal.

Izrael uradno ne priznava, da ima jedrsko orožje, vendar pa so to doslej večkrat potrdili izraelski žvižgači, ameriški uradniki in analize satelitskih posnetkov, poroča New York Times.

Direktor Federacije ameriških znanstvenikov projekta za jedrske informacije Hans Kristensen je za časnik ocenil, da Izrael v omenjeni bazi skladišči od 25 do 50 raket tipa jeriho, ki lahko nosijo jedrsko konico. Te konice so najverjetneje na drugi lokaciji, tako da jih napad Hamasa ni ogrozil.

New York Times navaja, da ni jasno, ali so pripadniki Hamasa sploh vedeli, kaj so skoraj zadeli, vendar pa napad kaže, da so Hamasove rakete sposobne prebiti obrambo najbolj zavarovanih vojaških oporišč Izraela kljub sodobni protiraketni obrambi t. i. železne kupole.

Napadi na podobne jedrske objekte so izjemno redki, navaja prispevek, vendar pa njihovo število ni natančno znano, ker gre za skrivne objekte.

Analiza New York Timesa je ugotovila, da je proti bazi 7. oktobra letelo več raket, ni pa jasno ali je cilj zadela še kakšna razen tiste, ki je povzročila požar.

Kristensen je ocenil, da so rakete nameščene v skladiščih, ki so zgrajena, da vzdržijo škodo. Kljub temu pa gre lahko pri velikem požaru blizu skladišč goriva in streliva marsikaj narobe.