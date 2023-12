V Rdečem morju napadli ameriško vojaško ladjo

V Pentagonu so potrdili, da je bila v Rdečem morju poleg več komercialnih ladij napadena tudi ameriška vojaška ladja USS Carney. Rušilec z najsodobnejšimi sistemi za izstreljevanje in prestrezanje izstrelkov se je po Hamasovem napadu na Izrael že večkrat branil pred raketnimi napadi jemenskih Hutijev, tokrat pa naj bi ga zadeli. Vojaški poveljniki Hutijev so poročali o zadetku dveh ladij, eno z raketo in drugo z vojaškim dronom in res je že britansko podjetje za pomorsko varnost Ambrey poročalo o raketi na ladjo iz Velike Britanije, ki pljuje pod zastavo Bahamov. Napadi prihajajo le nekaj dni po zavzetju izraelske tovorne ladje s pomočjo vojaških helikopterjev.

Ladjo Galaxy Leader (na arhivski fotografiji) so Hutiji zavzeli s pomočjo helikopterjev. Foto Owen Foley Via Reuters

Demokratski predsednik Joe Biden s tem dobiva še eno klofuto svoji bližnjevzhodni politiki, potem ko je jemenske Hutije sam odstranil z ameriškega spiska terorističnih organizacij, kamor jih je postavil republikanski predhodnik Donald Trump. Biden je milijarde dolarjev namenil tudi Iranu, ki po prepričanju številnih analitikov stoji v ozadju Hutijev in palestinskega Hamasa. Koordinator sveta za nacionalno varnost za strateške komunikacije John Kirby je prav danes povedal, da od obveščevalnih služb niso prejeli nobenih namigov na Hamasov napad s 7. oktobra. Kot je poročal New York Times, je izraelsko vodstvo že leto dni vedelo za načrte napada, a jih niso jemali resno.

Ameriška letalonosilka Dwight D. Eisenhower med prečkanjem Gibraltarja na poti v vzhodno Sredozemlje. Foto Merissa Daley/Afp

Napadi z jemenske obale ožine Bab al Mandab, ki povezuje Rdeče morje z Adenskim zalivom, zdaj grozijo z razširitvijo že tako nevarnega spopada. ZDA imajo v Sredozemskem morju letalonosilki Dwight D. Eisenhower in Gerald R. Ford, »za podporo obrambi Izraela in odvračanju agresije na območju«, kot so zapisali na spletni strani ameriške mornarice. Takšno zadrževanje pa očitno ne sega do Rdečega morja. Jemenski uporniki so že minuli teden izstrelili več balističnih raket v bližino vojaške ladje USS Mason, ki je prihitela na pomoč tankerju z nazivom Central Park. Tega so napadli somalski pirati.

Demonstracije za palestinske žrtve pred washingtonsko Belo hišo. Foto Bonnie Cash/Reuters

Ameriška vojska je v novembru večkrat obračunavala z domnevno iranskimi vojaškimi oporišči v Siriji, od koder so tudi z raketami zadevali ameriška, se zdaj fronta širi na Rdeče morje? Bela hiša je v precepu že zaradi domačih demonstracij proti izraelskim napadom v Gazi. Najbolj elitne univerze so v ognju, konec tedna se je protestnik zažgal pred izraelskim konzulatom v georgijski Atlanti. Hudo ranjenega so ga prepeljali v bolnico, del ameriške mladine podpira celo islamističnega terorista Osamo bin Ladna.

Ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu se odpirajo bližnjevzhodne fronte. Foto Andrew Caballero-reynolds/Afp

Arabske države, ki so podpisale abrahamske sporazume z Izraelom ali se nagibale k temu, medtem ostajajo v ozadju. Nočejo niti sprejemati palestinskih beguncev, po mnenju poznavalcev ne le zaradi strahu pred takšnim zakoličenjem vojaške realnosti. Številne med njimi so v strahu pred vojnami, kakršno je Jordanija bojevala s pokojnim voditeljem PLO Jaserjem Arafatom, že v minulih desetletjih izganjale palestinske begunce. Zdaj se bojijo tudi (pre)močnega šiitskega Irana, ki ga vidijo v ozadju vojaških nasprotovanj približevanju arabskih držav in Izraela.