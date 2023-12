Harmonija med nebom in človekom

V nadaljevanju preberite:

»Nebo in človek v harmoniji.« V moji delovni sobi na steni visi kaligrafija s štirimi znaki, »tian ren he yi«, napisana s črnilom na papirju, in pogosto sedim pred tem umetniškim zlitjem filozofije in ekologije, z velikim vprašajem nad glavo. Ali smo mi, ljudje, v skladu z nebom, ki bi mu lahko rekli tudi »narava«? Okoli mene je vendar kaos.

Portal Politico je ta kaos uredil v niz desetih številk: »1,3 stopinje Celzija; 4300 milijard dolarjev; 4,4 milimetra; manj kot 6 let; 43 odstotkov; 1000 milijard na leto; 7000 milijard; 66 tisoč kvadratnih kilometrov; skoraj 1 milijarda ton; 1000 gigavatov.«