HDZ plačala kazen v največjem hrvaškem korupcijskem škandalu

Vladajoča hrvaška stranka HDZ je po pravnomočni odločitvi hrvaškega vrhovnega sodišča v največjem korupcijskem primeru v hrvaški politiki, ki je znan kot Fimi-media, v državni proračun nakazala 14,3 milijona kun (1,9 milijona evrov). HDZ je morala plačati denarno kazen in vrniti milijone, s katerimi so polnili svoje črne sklade.

Hrvaški premier in predsednik HDZ Andrej Plenković je danes na novinarski konferenci v Zagrebu potrdil, da je stranka v proračun nakazala 14,3 milijona kun. »Ta obveznost je izpolnjena, denar smo nakazali in zadeva je za nas ad acta,« je izjavil Plenković po seji vladne koalicije.

Hrvaško vrhovno sodišče je sredi oktobra objavilo pravnomočno sodbo v ponovljenem sojenju v primeru Fimi-media, v katerem je bil prvoobtoženi nekdanji predsednik hrvaške vlade in HDZ Ivo Sanader obsojen na šest let zapora. Obenem so HDZ kaznovali s 3,5 milijona kun (467.000 evrov) kazni ter odvzemom 14 milijonov kun (1,87 milijona evrov), pri katerih je šlo po ugotovitvah sodišča za nezakonito pridobljeno premoženjsko korist.

Sanader, HDZ in ostali so bili obtoženi, da so odtujili najmanj deset milijonov evrov iz javnih podjetij in ministrstev prek oglaševalske agencije Fimi-media. Del denarja naj bi končal v žepih posameznikov, del pa v črnih skladih HDZ. HDZ je prva hrvaška politična stranka, ki je obsojena in kaznovana zaradi korupcije.

Plenković zavrnil politično odgovornost

Plenković je po objavi pravnomočne sodbe zavrnil kakršno koli politično odgovornost aktualnega vodstva stranke za, kot je dejal, poteze posameznikov v obdobju med letoma 2004 in 2009, na katerega se nanaša sodba. Napovedal je možnost pritožbe na ustavno sodišče, obenem pa potrdil, da bodo poravnali obveznosti iz sodbe. Dejal je še, da je nakazani znesek nekoliko nižji kot seštevek iz sodbe, ker so del obveznosti plačali že prej.

HDZ je namreč kot pravna oseba, obtožena kaznivega dejanja, morala deponirati dva milijona kun (267.000 evrov) na račun županijskega sodišča, so pojasnili v sodbi vrhovnega sodišča. Še 300.000 evrov je tožilstvu leta 2010 izročil nekdanji generalni sekretar HDZ Branko Bačić. Denar je bil deponiran na posebnem deviznem računu.

Šlo je za finančna sredstva, ki jih je pred tem v HDZ prinesel Bačićev predhodnik na položaju v stranki in bivši šef hrvaške carine Mladen Barišić. Vrhovno sodišče je za Barišića v primeru Fimi-media potrdilo obsodbo dve leti in deset mesecev zapora.

Plenković je danes še poudaril, da je imela HDZ 17 milijonov kun (2,3 milijona evrov) izgub, ko je leta 2016 prevzel vodenje stranke. Kot je dodal, je HDZ danes finančno stabilna stranka, ki nima nobenih posojil in posluje v skladu z zakoni. Pojasnil je, da so v preteklih letih imeli 42 milijonov kun (5,6 milijona evrov) prihodkov od članarine, kar bo omogočilo poravnavo obveznosti iz sodbe in nadaljevanje nemotenega finančnega poslovanja.