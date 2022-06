Hrvaška v novo leto z evrom

Če bo šlo vse po načrtih, bo Hrvaška 1. januarja postala 20. država EU z evrom kot plačilnim sredstvom in kuna bo postala zgodovina. To izhaja iz danes objavljenega poročila o stanju konvergence v državah članicah, ki želijo uvesti evro.

V poročilu ECB in v evropski komisiji je bilo ugotovljeno, da Hrvaška izpolnjuje vsa štiri merila: na področjih cenovne stabilnosti, javnih financ, menjalnega tečaja in dolgoročnih obresti. Tako da je pripravljena na sprejetje evra z novim letom. »Hrvaško gospodarstvo bo močnejše. Koristi bodo imeli državljani, podjetja in družba kot celota,« je povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Hrvaške kune bodo postale zgodovina. FOTO: Getty Images/istockphoto

Od osmih držav članic, ki še nimajo evra, imajo vse razen Danske (zagotovila si je izjemo) pravno zavezo, da se pridružijo evrskemu območju. V sedmerici poleg Hrvaške vse pogoje izpolnjuje le Švedska, ki pa ne namerava prevzeti evra. Ureditev sicer vsaki državi članici omogoča, da si sama izbere svojo pot v denarno unijo.

Zadnjo odločitev o vstopu Hrvaške naj bi julija, po razpravah finančnih ministrov skupine z evrom in evropskega sveta, sprejel svet EU. Svoji mnenji morata podati še ECB in evropski parlament.

V evropski komisiji poudarjajo prepletenost celotnega hrvaškega gospodarstva z območjem z evrom. Tudi bančni sistem je večinoma v lasti bank iz evrskih držav.

Po vstopu Hrvaške med državami EU evra ne bodo imele Bolgarija, Češka, Danska, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska. Naslednja resna kandidatka za vstop je Bolgarija, ki pa ima po danes objavljenem poročilu še previsoko inflacijo.