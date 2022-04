Hrvaški King Kong se je vrnil na velika vrata

V nadaljevanju preberite:

Zahteva za pomilostitev agentov Udbe, 77-letnega Josipa Perkovića in 80-letnega Zdravka Mustača, ki ju je sodišče v Münchnu spoznalo za kriva zaradi njune pomembne vloge v hrvaški Službi državne varnosti in sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića v Nemčiji leta 1983, je zanetila novo epizodo spora med predsednikom Zoranom Milanovićem in premierom Andrejem Plenkovićem. Slednji je očital Milanoviću, da je »zobna gniloba s Pantovčaka«, Milanović mu je vrnil, da je »vajenec Udbe«. Pravzaprav se je hrvaški King Kong vrnil na velika vrata.