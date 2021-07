Hrvaški mediji: Bo Grabar-Kitarovićeva kandidirala za generalno sekretarko Nata?

Z Borutom Pahorjem na vojaški vaji slovenske in hrvaške vojske na Kamenjaku v Istri. FOTO: Blaž Samec/Delo

Nekdanja hrvaška predsednica, bivša litovska predsednicain nekdanja britanska premierkaso morebitne kandidatke za generalno sekretarko zveze Nato, ugibajo hrvaški mediji. Morebitno kandidaturo Grabar-Kitarovičeve so omenili med omizjem na mednarodnem forumu o globalni varnosti v Bratislavi.Informacijo o morebitni kandidaturi bivše hrvaške predsednice Grabar-Kitarovićeve je naznanil podpredsednik mednarodnega foruma za varnost Halifax, in sicer na začetku omizja o demokraciji na konferenci o globalni varnosti, ki je pred kratkim potekala v Bratislavi, je poročala komercialna hrvaška televizija Nova TV v četrtek zvečer. Omizja se je udeležila tudi Grabar-Kitarovićeva.Nova TV je predvajala izjavo Shepherda, ki je Grabar-Kitarovićevi povedal, da v Washingtonu, kjer je sedež foruma Halifax, omenjajo bivšo hrvaško predsednico kot eno od favoritk za novo generalno sekretarko zveze Nato.Sedanjemu generalnemu sekretarju Natase mandat izteče jeseni 2022. Grabar-Kitarovićeva zaenkrat ni želela komentirati možnosti kandidature, a navedb tudi ni zavrnila.V preteklosti je že bila pomočnica za javno diplomacijo generalnega sekretarja zveze Nato, preden je leta 2014 kandidirala za hrvaško predsednico in leta 2015 tudi zmagala v drugem krogu hrvaških predsedniških volitev. Bila je tudi vodja hrvaške diplomacije v prvi vladi bivšega premierja, potem pa hrvaška veleposlanica v Washingtonu.Hrvaški vojaški in geostrateški analitik, ki je tudi sam delal v zvezi Nato, je že izrazil dvom, da bo Hrvaška uspešno odigrala tako pomembno diplomatsko tekmo, ki bi izstrelila Grabar-Kitarovićevo na vrh zveze Nato, in menil, da bodo ključno vlogo pri izbiri nove osebe na čelu zveze Nato imela največje zaveznice. Bo pa treba zadovoljiti pričakovanja ZDA, proatlantskih Evropejcev kot tudi stare Evrope in bolj skeptične Francoze, je še dejal Barić za Novo TV. Sam pričakuje, da se bodo imena uradnih kandidatov pojavila konec leta.Hrvaški mediji omenjajo Grabar-Kitarovićevo tudi kot morebitno visoko komisarko ZN za pravice žensk.Grabar-Kitarovićeva je sicer po lanskem porazu na predsedniških volitvah na Hrvaškem nadaljevala mednarodno diplomatsko kariero. Med drugim je postala članica Mednarodnega olimpijskega komiteja.