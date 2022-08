Hrvaški revmatolog: Matijanićevo bolezen so banalizirali

Po smrti 51-letnega splitskega raziskovalnega novinarja in analitika Vladimirja Matijanića, ki je umrl s covidom po nekaj dneh agonije in prošenj svojcev, naj ga vzamejo v bolnišnico na zdravljenje, se je za hrvaški Index oglasil dr. Petar Šore, specialist revmatologije, interne medicine in medicine športa, zadnjih nekaj let seznanjen z zdravstvenim stanjem Vladimirja Matijanića.

Šore trdi, da je bil Matijanić zelo imunsko oslabljen, kar je v nasprotju s tem, kar je pokojnemu novinarju po telefonu povedal zdravnik urgence infekcijskih bolezni Kliničnega centra Split. »Kar govori zdravnik na posnetku, nima nobenega smisla. To, ali je pacient prejemal terapijo, ne določa, ali je bil imunsko oslabel, ampak imunsko oslabljenost določajo njegove diagnoze, zdravnika na telefonu pa te niso pretirano zanimale. Vladimir je bil imunsko zelo oslabljen in njegovo stanje je bilo resno. 99-odstotno je imunsko oslabel zaradi diagnoze, le en odstotek bi pripisali terapiji,« pravi dr. Šore.

Dodaja, da je velika napaka, da ga niso prepoznali kot imunsko oslabelega bolnika pa tudi da ga niso pravočasno sprejeli v bolnišnico. Da je Matijanić pozitiven na covid, je test pokazal 2. avgusta, 5. avgusta ni mogel več ne jesti ne piti, sam tudi stati ni mogel več, težko je dihal, ekipa nujne pomoči, ki je ob prvem prihodu ocenila, da gre le za normalne simptome covida, in mu svetovala, naj veliko pije ter je slane palčke, mu v drugo ni mogla več pomagati.

Anamneza bolnika zdravnika ni zanimala

»Zdravnik je Matijanića po telefonu vprašal, koliko zdravila dekortin jemlje in od kdaj, pri čemer ga njegova anamneza sploh ni zanimala – Vladimir je bil pred dvema letoma hospitaliziran zaradi avtoimunih bolezni ... Prepričan sem, da je takih primerov v splitski bolnišnici vsak dan na stotine, a za to nihče ne skrbi. Zelo aroganten način pristopa k problemu. Pa tudi iz samega načina komuniciranja z bolnikom, ko vpraša, ali je cepljen, in potem reče 'jebi ga'. Ne spušča se v vsebino zadeve, ne zanima ga, da mu je nekdo napačno odsvetoval cepljenje. Njegovo bolezen so banalizirali,« je prepričan Šore.

»Vladimir je sam povedal, da ima sjögrenov sindrom, sarkoidozo in še dve bolezni, bolnik je konkretno rekel, da je imunsko oslabljen na podlagi diagnoze, ne na podlagi terapije,« je povedal revmatolog.

Dekortin, ki ga je Vladimir vzel šele drugi dan, ko se je zgodilo najhujše, je kortikosteroid. Ko je reševalec prvič prišel, jih je novinarjeva partnerka Andrea Topić vprašala, ali mu je morda slabo od dekortina, kortikosteroida, kar so zanikali. Dali so mu injekcijo solumedrola 40, zdravila, ki je tudi kortikosteroid. Šore pravi, da so kortikosteroidi pogosti pri zdravljenju covida, a le če zdravljenje poteka v bolnišnici, pod stalnim zdravniškim nadzorom, nikakor ne doma, da se ne bi zgodilo to, kar se je dejansko zgodilo.

Zdravniška ekipa mi nu naredila EKG

»Človeku si ne bi upal dati solumedrola in ga pustiti doma. Napaka je, če mu to damo in ne spremljamo dogajanja z njegovimi pljuči,« je poudaril zdravnik. Pri Matijaniću pa je bilo še huje, zdravniška ekipa mu ni naredila niti EKG.

Obdukcija, ki še ni končana, je pokazala ogromen pljučni edem. Prav tako ni jasno, kako so na urgenci lahko zapisali v dokumentacijo, da se mora Matijanić v primeru poslabšanja oglasiti na urgentni infektologiji, ko pa se, kot pravi Topićeva, takrat ni mogel več ne obleči ne premikati, sama pa ga ni mogla odnesti do avta.

Topićeva je še povedala, da so reševalce že ob prvem prihodu ob 13.07 rotili, naj ga vzamejo s seboj, a so trdili, da gre za običajne simptome covida. Matijaniću so sicer z infekcijske urgence večkrat sporočili, naj ne prihaja v bolnišnico oziroma naj se sam odloči, ali potrebuje hospitalizacijo.