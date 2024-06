Hunter Biden obsojen na delawarskem sodišču

Hunterja Bidna sin demokratskega predsednika ZDA Joeja Bidna, je porota sodišča v domačem Delawaru obsodila zaradi prikrivanja odvisnosti od mamil med nakupom pištole in nezakonitega posedovanja strelnega orožja. V najslabšem primeru lahko dobi 25 let zaporne kazni, predsedniški oče pa je že povedal, da ga ne bo pomilostil.

Porota je povedala svoje, zdaj je usoda 54-letnega prvega ameriškega sina v rokah sodnice okrožnega sodišča v Delawaru Maryellen Noreika, ki bo odločala o dolžini kazni. Zakonodaja predvideva do 25 let zapora, ista sodnica pa je nedavno v podobnem primeru določila leto dni zapora. Tudi to bi bil udarec za potomca najvidnejše delawarske politične družine, potem ko je sodnica Noreika zavrnila dogovor tožilstva in obrambe o komaj pogojni kazni za vse prejšnje in prihodnje grehe.

Hunter Biden s soprogo Melisso Cohen Biden. FOTO: Hannah Beier/Reuters

Po prepričanju političnih nasprotnikov je posedovanje orožja v času odvisnosti od kokaina in drugih mamil še manjši greh edinega preživelega sina predsednika ZDA. Denar za mamila si je po njihovih trditvah prislužil s prodajanjem očetovega vpliva v Kitajski, Rusiji, Ukrajini, Romuniji in drugod, ne da bi bil prijavljen za takšno opravilo in ne da bi plačeval davke zanj. Bidnovo pravosodno ministrstvo je dovolilo zastaranje milijonskih davčnih utaj, te so prišle na dan le zaradi žvižgačev davčne uprave.

Republikanci preiskavo o tem vodijo proti predsedniku ZDA, ne proti njegovemu sinu. Joe Biden je po pričanjih nekdanjega Hunterjevega poslovnega partnerja Tonyja Bobulinskega od vseh poslov prejemal deset odstotkov, dolga leta od mamil odvisni sin naj bi bil le vmesni člen med mogočnim nekdanjim podpredsednikom ZDA in delawarskim senatorjem ter dvomljivimi podjetji iz tujine. Republikanski predsedujoči odbora predstavniškega doma za nadzor James Comer je že napovedal nova odkritja o tem, že prej pa so obvjavili milijonska nakazila iz tujine na slamnate račune številnih članov Bidnove rodbine.

Med njimi je bila tudi nekdanja Hunterjeva partnerica Hallie, vdova pokojnega brata Beauja, ki je sporno pištolo oktobra 2018 vrgla v smeti pred samopostrežno trgovino in v bližini šole v Wilmingtonu. Kmalu se je vrnila ponjo, a jo je nekdo že odnesel, in v iskanje so se morali vključiti agenti tajnih služb. Vse to in še več je zabeleženo na Hunterjevem prenosnem računalniku, pozabljenem v delawarski popravljalnici, poleg fotografij s prostitutkami v stanju odvisnosti je tam ob njegovem golem telesu še ena, drugačna pištola.

V ZDA se že sprašujejo o vplivu prve obsodbe katerega koli prvega sina na volilne možnosti ponovnega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna, ki je nepriljubljen že zaradi visoke inflacije, obrestnih mer in nenadzorovanega priseljevanja. Številne ameriške družine doživljajo tragedije zaradi odvisnih družinskih članov ali poznajo koga, ki trpi zaradi tega, zato bi v običajnih primerih nesrečna usoda Hunterja Bidna, ki je pri dveh letih izgubil mamo in sestro ter v odraslosti brata, prinesla predvsem sočutje. Običajni odvisniki od mamil pa ne sklepajo milijonskih poslov z dvomljivimi tujimi podjetji ter razkritij o tem ne prikrivajo nekdanji visoki člani obveščevalnih služb, ki so pred volitvami 2020 tako pomagali Joeju Bidnu. Raziskave javnega mnenja po tedanjih volitvah so pokazale, da bi obveščenost širše javnosti o tem sedanjemu predsedniku ZDA odvzela prednost pred Donaldom Trumpom.