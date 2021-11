In na začetku je bila barva kože

V nadaljevanju preberite:

Narod je skupnost, ki jo v najboljšem primeru združuje skupna zgodba, verjame David Brooks iz New York Timesa. In v najslabšem? V 19. stoletju so ZDA doživele krvavo državljansko vojno za osvoboditev sužnjev in preprečitev odcepitve juga, in čeprav so danes časi zelo drugačni, marsikje osuplja politično, ideološko in včasih tudi rasno sovraštvo. Kot je zapisal William Faulkner – in v svojem prvem velikem govoru o rasnih odnosih v ZDA ponovil temnopolti predsednik Barack Obama –, preteklost nikoli ni mrtva. Sploh ni preteklost.