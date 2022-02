Indonezijski vulkan Anak Krakatau znova bruha

Indonezijski vulkan Anak Krakatau, ki leži med otokoma Java in Sumatra, je začel znova bruhati. Oblak pepela se dviga približno 1500 metrov visoko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Indonezijski ognjenik se je začel prebujati že sredi januarja. V petek pa so indonezijski vulkanologi poročali, da je prišlo do prvega večjega izbruha. Dim iz vulkana se je dvignil kakih 1000 metrov visoko.

Vulkan je sicer decembra 2018 v silovitem izbruhu, ko je izgubil tudi velik del vrha, sprožil še velik cunami. Umrlo je več kot 430 ljudi, na tisoče pa jih je bilo poškodovanih.

Anak Krakatau ali »otrok Krakatava« je sicer nastal na ostankih legendarnega vulkana Krakatau. Njegov izbruh avgusta 1883 je bil eden močnejših vulkanskih izbruhov v znani zgodovini. Tedaj je zaradi tega izbruha umrlo več kot 35.000 ljudi.

Anak Krakatau 22. septembra 2018. FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

Morje med Javo in Sumatro je sicer zelo seizmično aktivno. Leži na t.i. ognjenem obroču, kjer so potresi in vulkanski izbruhi zelo pogosti.