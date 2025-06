IDF trdi, da njihova letala »svobodno delujejo nad Teheranom«

Guardian je popoldne objavil novico, po kateri so v Izraelu po iranskih napadih umrli trije ljudje, medtem ko naj bi bilo v izraelskem napadu na Teheran ubitih 78 ljudi, večinoma civilistov. BBC medtem navaja trditve Izraela, da je bilo od začetka operacije ubitih 20 iranskih vojaških poveljnikov.

Izraelska vojska je sporočila, da je ubila tudi vodjo obveščevalne službe iranskih oboroženih sil Gholama-Regho Merhabija.

Izraelske obrambne sile pravijo, da je bil Merhabi v preteklem letu vpleten v obveščevalno delo in upravljanje napadov na Izrael.

Iranski državni mediji so danes poročali, da je bil v napadih ubit tudi general Mehdi Rabbani, namestnik vodje operacij.

Sestreljen F-35

Iranske sile zračne obrambe so sredi nenehne izmenjave ognja med Teheranom in Tel Avivom, kot poroča iranska PressTV, nad zahodnim delom države sestrelile lovsko letalo pete generacije F-35, ki je pripadalo sionističnemu režimu. Usoda pilota ostaja neznana in je trenutno predmet preiskave. Iran si je s sestrelitvijo, poroča PressTV, »prislužil sloves prve države na svetu, ki je uspešno sestrelila lovce pete generacije, tako da je ciljala na dva lovca F-35, ki sta pripadala sionističnemu režimu«. Lovci F-35 sicer veljajo za najnaprednejša v svojem razredu.

Pakistan pozval muslimane k enotnosti proti Izraelu Na zasedanju državnega zbora v soboto je obrambni minister Khwaja Asif dejal, da imata Iran in Pakistan stoletne odnose in da bo Islamabad stal za Iranom in ga podpiral na vseh mednarodnih forumih, da bi zaščitil njegove interese. Asif je pozval k enotnemu muslimanskemu odzivu in pozval Organizacijo islamskega sodelovanja (OIC), naj se nemudoma skliče in oblikuje skupno strategijo za odgovor na izraelsko agresijo. Dejal je, da mora muslimanski svet ukrepati zdaj, sicer tvega podobne napade. »Izrael je ciljal na Iran, Jemen in Palestino,« je opozoril. »Če se muslimanski narodi zdaj ne združijo, jih bo vse doletela ista usoda.« Asif je opozoril tudi na naraščajoče proteste na Zahodu in dejal, da se je celo nemuslimansko prebivalstvo uprlo izraelskim dejanjem, medtem ko muslimanski svet ostaja večinoma pasiven. »Njihova vest se je prebudila – za razliko od muslimanskega sveta,« je dejal.

Jedrska pogajanja: da ali ne?

Teheran pravi, da so jedrska pogajanja z ZDA »nesmiselna« in da se še ni odločil, ali bo sodeloval v načrtovanih jedrskih pogajanjih z ZDA v nedeljo v Omanu zaradi izraelskih napadov, je popoldne poročal BBC.

Teheran trdi, da so bili izraelski napadi izvedeni z odobritvijo Washingtona, zato da so pogajanja z ZDA »nesmiselna«.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Esmail Baqai je v soboto za državno televizijo povedal, da končna odločitev o udeležbi na načrtovanem šestem krogu pogajanj o iranskem jedrskem programu ostaja nejasna.

Delavci Rdečega križa pomagajo odpravljati škodo v Teheranu. FOTO: AFP

Baqai je v petek izjavil, da po izraelskih napadih, v katerih je bilo ubitih več visokih vojaških uradnikov in jedrskih znanstvenikov, nima smisla nadaljevati pogovorov.

Svet guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo je v četrtek prvič po 20 letih uradno razglasil, da Iran krši svoje obveznosti glede neširjenja orožja.

Slovensko veleposlaništvo v Teheranu omejilo konzularno poslovanje Konzularno poslovanje veleposlaništva Slovenije v Teheranu je začasno omejeno na izvajanje nujnih konzularnih storitev v podporo slovenskim državljanom, je danes sporočilo veleposlaništvo in kot razlog navedlo nedavno zaostritev razmer v regiji, kjer Izrael in Iran od petka izvajata medsebojne napade. »Konzularno poslovanje je začasno omejeno zaradi nedavnega zaostrovanja politične situacije v regiji. Konzularni oddelek veleposlaništva Republike Slovenije v Teheranu bo ponovno vzpostavil polno izvajanje konzularnih storitev, ko se razmere umirijo. Hvala za razumevanje,« je sporočilo veleposlaništvo, piše na spletni strani vlade. Razmere v regiji so se dodatno zaostrile potem, ko je izraelska vojska v petek izvedla obsežne napade na cilje v Iranu. Teheran je v odziv proti Izraelu izstrelil številne drone in rakete. Obe državi o medsebojnih napadih poročata tudi danes.

Tudi Velika Britanija zaskrbljena zaradi napadov

David Lammy, britanski zunanji minister, je dejal, da je zaskrbljen zaradi napadov na Bližnjem vzhodu, poroča Guardian.

V objavi na X je dejal, da »moramo nujno deeskalirati in preprečiti nadaljnjo škodo civilistom«.

V petek se je pogovarjal z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Araghchijem, da bi ga pozval k umiritvi, pa tudi s svojimi kolegi v regiji, Evropi in ZDA. Soboto naj bi preživel v nadaljnjih pogovorih s kolegi po Bližnjem vzhodu in drugod.

Zunanji minister se ni odzval na iransko grožnjo, da bodo ciljali na britanske baze in ladje v regiji, če bo britanska vojska pomagala prestreči iranske napade na Izrael.

Problem, ki ga Izrael morda ne bo mogel rešiti

Izrael načrtuje napade na iranske jedrske objekte, a uspeh je vprašljiv, pravi dopisnik BBC Joe Inwood. Čeprav ima Izrael trenutno »zračno svobodo do Teherana« in uspešno uničuje iransko zračno obrambo, ostajajo ključni jedrski objekti, kot sta Fordow in Mt Kolang, globoko zakopani in močno utrjeni. Za njihovo uničenje bi bila potrebna izjemno močna orožja, kot je ameriška bomba MOP, ki pa jih Izrael nima.

Po povračilnih ukrepih Irana v izraelskem mestu Ramat Gan v bližini Tel Aviva. FOTO: Jack Guez/AFP

Z lastnim arzenalom lahko Izrael uniči do 6-metrski beton, kar pomeni, da bi morali večkrat natančno zadeti isto točko. Tudi to bi najverjetneje zadostovalo le za začasno onemogočanje dostopa, saj bi Iran začel obnavljati zakopane objekte skoraj takoj, domneva Inwood. Zato strokovnjaki ocenjujejo, da popolna vojaška odstranitev iranskega jedrskega programa ni izvedljiva — lahko ga le ovirajo, ne pa trajno ustavijo.

Napadi se nadaljujejo

Tiskovni predstavnik IDF, Izraelske vojske, je na tiskovni konferenci dejal, da vojska še vedno napada v različnih delih Irana. V zadnjih 24 urah so izvedli serijo napadov na različne tarče, pri čemer je bilo zadetih - tako IDF - več kot 150 tarč.

V Teheranu so bile med tarčami rakete in sistemi zračne obrambe, zadet pa je bil tudi jedrski objekt v Isfahanu.

Izraelska vojska zatrjuje, da ima nadzor nad zračnim prostorom od zahoda Irana pa vse do Teherana. Dodala je, da gre za njen najgloblji prodor na ozemlje Irana doslej in da izraelska letala svobodno delujejo nad prestolnico islamske republike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Vzpostavili smo svobodo delovanja v zraku od zahodnega dela Irana do Teherana. Teheran ni več imun,« je sporočil tiskovni predstavnik izraelske vojske.

Izraelska letala namreč po njegovih navedbah »svobodno delujejo nad Teheranom«.

Dodal je še, da je približno 70 izraelskih bojnih letal ponoči napadlo več kot 40 ciljev v Teheranu. Skupno je Izrael po podatkih vojske ponoči napadel 150 ciljev v Iranu, navaja televizija CNN.