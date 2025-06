Spor v Trumpovem taboru: Takšna podpora Izraelu ni skladna z »America First«

Ob začetku svojega drugega mandata je Donald Trump obljubil, da bo ustavil vse vojne in zapustil zapuščino mirovnika. Izraelski napadi na Iran zdaj to obljubo dajejo na preizkušnjo, piše Aljazeera.

Z izraelskim napadom na iranske vojaške baze, jedrske objekte in stanovanjske zgradbe, se povečuje tveganje regionalne vojne, ki bi lahko v konflikt zvlekla tudi ZDA. Trump, ki je napade eksplicitno podprl, ima zdaj težave doma.

Trumpova podpora izraelskim napadom je povzročila delitve znotraj njegove baze, saj mnogi republikanski politiki in komentatorji menijo, da brezpogojna podpora Izraelu ni skladna s platformo »America First«, zaradi katere je bil Trump izvoljen.

Trita Parsi iz Quincy Institute, ki jo navaja Aljazeera, je dejal, da se mnogi zagovorniki »America First« počutijo izdane zaradi ameriške vpletenosti v vojne, ki ne služijo ameriškim interesom. Tucker Carlson, vplivni konservativni komentator, je opozoril, da ZDA ne smejo podpirati »vojne lačnega« izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Podobno je senator Rand Paul pozval Trumpa, naj ostane zvest svoji obljubi in ne sodeluje v vojni med drugimi državami.

Ami Ayalon, nekdanji vodja izraelske varnostne agencije Shin Bet in vrhovni poveljnik izraelske mornarice, je za BBC dejal, da je Iran »zelo, zelo blizu doseganja vojaške jedrske zmogljivosti – kolikor razumem po naših obveščevalnih podatkih, je zdaj jasno, da ne bomo imeli možnosti, če ne ukrepamo zdaj.«

Na vprašanje voditeljice Celie Hatton o vlogi ameriškega predsednika Donalda Trumpa pri napadih je Ayalon odgovoril: »Dal je vtis našemu premierju, da bo podprl vse, kar bo naš premier storil.« Dodaja, da bo Netanjahu prevzel vlogo »slabega fanta« in sprožil napad, medtem ko bodo ZDA nastopile kot »dober fant.«. »Ko bo Iran naslednji dan spoznal posledice zavrnitve jedrskega dogovora z ZDA, bo za Trumpa lažje doseči sklenitev tega dogovora,« je še dejal.

Trump je sicer trdil, da je njegova administracija zavezana diplomaciji z Iranom, vendar je priznal, da je za izraelske napade vnaprej. Namesto da bi jih preprečil, je odgovornost za napade pripisal Iranu, ker ni upošteval njegovih pozivov k dogovoru o razgradnji jedrskega programa. Parsi je menil, da je Trump namerno zavajal javnost, ko je govoril v prid diplomaciji, medtem ko je vedel, da Izraelci pripravljajo napad.

Izraelski napadi so razdelili tudi kongres, saj so nekateri republikanci in demokrati napade podprli, drugi, zlasti mlajši republikanci, pa so izrazili skepticizem glede brezpogojne podpore Izraelu. Raziskava Pew Research Center je pokazala, da 50 odstotkov republikancev, mlajših od 50 let, nima naklonjenega mnenja o Izraelu. Jon Hoffman iz Cato Institute je opozoril, da so Američani naveličani neskončnih vojn, kar je Trump izkoristil med svojo kampanjo za ponovno izvolitev.