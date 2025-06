Direktor Cie: Iranski jedrski objekti so bili močno poškodovani

Direktor ameriške Centralne obveščevalne agencije (Cia) John Ratcliffe je v sredo izjavil, da so ameriški napadi močno poškodovali iranske jedrske objekte in jih zavrli za več let. Ratcliffova izjava nasprotuje torkovemu poročanju ameriških medijev na podlagi zaupnega obveščevalnega poročila, da so ameriški napadi na tri jedrske objekte v Iranu ta konec tedna njihov jedrski program zavrli za le nekaj mesecev.

Torkovo poročanje je razjezilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je vsebino zaupnega obveščevalnega poročila ostro obsodil in zatrdil, da so ameriški napadi povsem uničili ključno jedrsko infrastrukturo Irana. Trump je na družbenih omrežjih zapisal, da so mediji napačno poročali o dejstvih in da bodo vojaški uradniki predstavili »zanimive in neizpodbitne« dokaze o škodi na četrtkovi novinarski konferenci v Pentagonu, poroča BBC.

Trump je na sredinem srečanju Severnoatlantske zveze (Nato) v Haagu poudaril, da so bili napadi uničujoči, in napovedal možnost pogajanj z Iranom o končanju jedrskih ambicij. Iran se na Trumpovo napoved ni odzval. Kljub temu je ameriški posebni odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff dejal, da so imeli tako neposredno kot posredno komunikacijo med državama.

John Ratcliffe je izjavil, da bo obnova iranskih jedrskih objektov trajala več let. FOTO: Daniel Torok/Reuters

Ratcliffe je svojo izjavo o hudi škodi podprl, rekoč, da je Centralna obveščevalna agencija nove informacije pridobila iz zgodovinsko zanesljivega in točnega vira, ki domnevno potrjuje, da je bila ključna jedrska infrastruktura Irana uničena, njena obnova pa bo potekala več let, piše BBC.

Stanje podzemnih jedrskih objektov nejasno

Ameriška vojaška operacija je vključevala 125 vojaških letal, ki so v soboto napadla jedrske objekte v Isfahanu, Natancu in Fordovu. Novi satelitski posnetki prikazujejo kraterje okoli vstopnih točk v Fordovu in Isfahanu, vendar ni jasno, ali so bili podzemni jedrski objekti uničeni. Šest kraterjev se nahaja tudi okoli dveh vstopnih točk v Fordovu in podobni kraterji so tudi v Isfahanu.

Rafael Grossi, vodja Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), je dejal, da obstaja možnost, da je Teheran med napadi premaknil velik del svojega visoko obogatenega urana drugam. Ameriško ministrstvo za obrambo je Grossijevo oceno označilo za »šibko«, še navaja BBC.

Izraelska komisija za atomsko energijo je prav tako poročala, da je bil objekt v Fordovu kritično poškodovan, iranski predstavniki pa so dejali, da je nastala škoda, a ni nepopravljiva. Podrobnosti niso razkrili.