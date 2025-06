Protestniki: ZDA, Nato in Izrael nas vlečejo v tretjo svetovno vojno

Središči Ljubljane in Kopra sta bili nekaj pred začetkom večerne državne proslave ob dnevu državnosti in vrha Nata v Haagu prizorišči protestov proti proti oboroževanju, militarizaciji in Natu, ki sta potekala pod geslom Ljudska fronta – vojni kontra!

V vlogi organizatorjev je navedenih več društev oziroma iniciativ. Ljubljanski protest, ki se je začel na Kongresnem trgu, končal pa pred poslopjem vlade na Gregorčičevi, so skupaj organizirali Društvo Iskra, Ekosocialistična iniciativa Klas, dijaška skupnost Strehca, iniciativa Stanovanjski blok, Skupščina zasedbe (FDV), Lista demokratičnega študentstva, Ambasada Rog in Antiavtoritarna platorma. V Kopru je shod organizal Socialistrski bralni Krožek.

Po ocenah, ki so jih sporočili iz Društva Iskra, se je ljubljanskega protesta udeležilo med 800 in 1000 ljudi, koprskega pa okoli 300. Uradne ocene Policije še nimamo.

»Nedavna odločitev Evropske unije o zvišanju izdatkov za oboroževanje za 800 milijard evrov kaže, da se tudi na ravni EU vzpostavlja logika, ki varnost razume zgolj skozi orožje, ne pa skozi vlaganje v družbene potrebe. Nasprotujemo temu, da se sredstva davkoplačevalcev namenjajo za orožje in vojsko, medtem ko se Slovenija spopada z razpadom javnega zdravstva in šolstva, razpadom sistema skrbi za starejše in stanovanjske krize ter poslabšanjem življenjskih pogojev za delavke, delavce in študentstvo,« so zapisali.

»Dejstvo je, da nas ZDA, Nato in Izrael vlečejo v tretjo svetovno vojno,« je po poročanju STA na protestu poudaril Domen Vrhovnik iz študentskega Društva Iskra. Dodal je, da zahodni imperialisti netijo konflikte na Bližnjem vzhodu, ker se tam nahajajo nafta, plin in pomembne strateške poti, saj si želijo nadvlado v regiji in uničenje vseh, ki se temu upirajo. Napad na Iran je del istega scenarija, prav Izrael in ZDA sta namreč tista, ki kopičita jedrsko orožje, da bi ohranila nadvlado nad svetom, je poudaril.

Vrhovnik je izpostavil, da slovenska vlada obsoja genocid v Gazi, a vseeno sodeluje z Izraelom, omogoča prevoz in kupovanje izraelskega orožja in se izogiba uvedbi sankcij proti Izraelu, hkrati pa podpira ameriške napade in podaljšuje sankcije proti Iranu. »Namesto podpiranja agresivne imperialistične politike zahoda, bi se morala Slovenija zavzemati za mirovniško politiko, se začeti povezovati z državami, ki se dejansko zavzemajo za mir in sprožiti ostre sankcije proti imperialističnim silam,« je povedal.

Predstavnika Liste demokratičnega študentstva sta poudarila, da je vsaka vlada v zgodovini Slovenije sodelovala z Izraelom in je s tem vpletena v izraelski kolonializem in genocid nad palestinskim ljudstvom. »Trenutna vladajoča politika pa performativno hlini ogorčenje in se izgovarja na svojo nemoč, da ne more ukrepati proti genocidu, ker se s tem ne strinjajo vse članice EU,« sta dodala.

Zahtevajo prekinitev višanja vojaških izdatkov in militarizacije družbe, izstop Slovenije iz zveze Nato, preusmeritev sredstev iz vojske v zdravstvo, šolstvo, oskrbo in stanovanja ter prekinitev slovenskega sodelovanja v vojnah, ki jih sami označujejo za imperialistične, in servilnosti tujim vojaškim interesom.