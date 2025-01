Iran naposled le izpustil italijansko novinarko

Devetindvajsetletna Italijanska novinarka Cecilia Sala je bila izpuščena iz zapora v Iranu in je trenutno na poti nazaj v Rim, je sporočila italijanska vlada. Sala je bila aretirana 19. decembra, le dan pred načrtovanim povratkom v Italijo. Novinarka, ki je v Iran prispela z veljavno novinarsko vizo, in je bila tam zaradi svojega dela, je bila zaprta v zloglasnem zaporu Evin, ki slovi po slabih pogojih in kršitvah človekovih pravic.

Iranske oblasti so jo sprva pridržale brez posebnih obtožb, pozneje pa so navedle, da je kršila zakon. Njeno pridržanje sovpada z aretacijo iranskega inženirja Mohammada Abedinija v Milanu, ki so ga italijanske oblasti prijele na podlagi ameriškega naloga zaradi suma dobave tehnologije za drone, povezane s smrtjo ameriških vojakov.

Iranske oblasti so obtožbo, da je bila Sala uporabljena kot »politično orodje« v povezavi s primerom Abedinija, zavrnile.

Za novinarko se je zelo zavzela tudi italijanska politika. Po navedbah italijanske premierke Giorgie Meloni so se vodilni italijanski predstavniki trudili skozi različne kanale, vključno z obiskom vodje italijanske obveščevalne službe Giovannija Caravellija v Teheranu.

Za njeno izpustitev se je zavzemalo veliko ljudi. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Predsednica italijanske vlade je osebno obvestila Saline starše o njenem izpustu in izrazila hvaležnost vsem, ki so pripomogli k njeni rešitvi.

Partner novinarke, ki tudi sam dela kot novinar, Daniele Raineri, je dejal, da je ob novici o njenem izpustu občutil veliko olajšanje in veselje. Salin oče Renato Sala je pohvalil delo italijanske vlade in izrazil ponos nad svojo hčerjo.

Sala naj bi v Rim prispela v danes ob 15.30 po lokalnem času.