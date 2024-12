Rim se z Iranom pogaja za zaprto novinarko Cecilio Sala

V nadaljevanju preberite:

Italijanska novinarka in blogerka, avtorica odmevnih podkastov Cecilia Sala, v močno zastraženem in strogem iranskem zaporu Evin čaka, kdaj se bodo diplomati na mednarodni ravni pogodili o njeni usodi.

Uradni Teheran je priznal, da so jo aretirali, objavili so tudi, da je obtožena kršenja iranskih zakonov. Rimska vlada se pogaja, ves čas po objavi novice o aretaciji tudi poziva italijanske medije k zmernosti, saj se bojijo, da bi zaprti novinarki lahko škodili s pretiranimi protesti in preostrimi komentarji.