Iran aretiral italijansko novinarko, ki je kritično poročala o Iranu

Italijanska novinarka Cecilia Sala je bila v Iranu aretirana, je sporočilo italijansko zunanje ministrstvo. Sala, novinarka časopisa Il Foglio, je bila pridržana 19. decembra, a je javnost za pridržanje izvedela šele danes. Po navedbah ministrstva je italijanska veleposlanica v Iranu, Paola Amadei, obiskala Salo v zaporu, da bi preverila pogoje njenega pridržanja.

Sala, ki šteje 29 let, je priznana novinarka, ki je obširno poročala o Iranu. Nedavno je v svojem podkastu »Stories« v epizodi gostila iransko standup komičarko Zeinab Musavi, ki je v svojih videih kritizirala obvezno nošenje hidžaba. Musavi je bila letos tudi sama pridržana, a je bila kasneje izpuščena.

Po poročanju časopisa Il Foglio je Sala pridržana v razvpitnem teheranskem zaporu Evin, ki slovi po slabih pogojih in številnih obtožbah kršenja človekovih pravic. »Novinarstvo ni zločin, niti v državah, ki zatirajo svobodo izražanja, vključno s svobodo tiska. Pripelimo jo domov,« je zapisal Il Foglio.

Pridržanje Sale sovpada z aretacijo iranskega državljana v Italiji, ki je obtožen dobave komponent za drone iranskim oblastem. Iransko zunanje ministrstvo je kritiziralo to aretacijo.

Iran je znan po uporabi diplomatskega izsiljevanja, pri katerem aretira državljane zahodnih držav z namenom izmenjave za svoje uradnike, ki so pridržani v Evropi zaradi obtožb, kot so vohunjenje, terorizem ali kršenje človekovih pravic.

Sala je bila ustavljena s strani teheranske policije med opravljanjem svojega novinarskega dela. Na svoje potovanje v Iran je odšla 12. decembra z veljavnim novinarskim vizumom. Po navedbah Chora Media so novico o njeni aretaciji sprva zadržali v tajnosti na zahtevo družine in italijanskih oblasti, ki so upale na njeno hitro izpustitev.

Claudio Cerasa, urednik časopisa Il Foglio, je zapisal: »Njen glas je bil utišan, Italija in Evropa pa ne smeta tolerirati tega samovoljnega pridržanja. Cecilia Sala mora biti nemudoma izpuščena.«

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je na družbenem omrežju X zapisal, da celotna vlada dela na zagotovitvi njene izpustitve. Opozoril je, da se pogajanja z Iranom ne morejo reševati z zahodno javno kritiko, temveč le z visoko ravnjo politične in diplomatske dejavnosti.

Zloglasni zapor Evin v Iranu leta 2008. FOTO: Wikipedia/Ehsan Iran - 88

Sala je bila pred aretacijo znana po svojih prispevkih o spreminjajočih se razmerah v Iranu. Poročala je o vse večjem številu žensk, ki ne nosijo hidžaba, o protivladnih protestih pod geslom »Ženska, življenje, svoboda« ter o visokih stopnjah inflacije in političnih nemirih.

Sala je načrtovala povratek v Rim 20. decembra, vendar se na letališču v Teheranu ni pojavila.