Italijanska vlada začasno prepovedala vplutje križark v Benetke

Tomasso Cacciari je že leta duša upora Benečanov proti velikim turističnim križarkam. FOTO: No Grande Navi

Že desetletje nasprotujejo križarkam v mestu

Italijanska vlada oziroma štirje pristojni ministri – za infrastrukturo, turizem, kulturo in okolje – so včeraj objavili sklep, da začasno prepovedo vplutje velikih turističnih križark v zgodovinsko središče Benetk oziroma v glavni kanal Guidecca, ki vodi do Markovega trga. Križarke bodo preusmerjali na industrijske pomole v bližnji Margheri, vlada pa bo hkrati objavila natečaj za iskanje najboljših rešitev za postavitev ustreznega novega pristana za križarke zunaj mesta.Prepoved je sicer mogoče razumeti tudi kot pesek v oči domačinom, saj v času pandemije kovida v Italiji velike turistične križarke tako ali tako ne smejo pluti. A nekaj zadoščenja je odločitev zagotovo prinesla tistim, ki se že dolgo borijo za takšno rešitev.Prebivalci Benetk namreč že leta protestirajo zaradi vedno večje preplavljenosti njihovega mesta z množicami turistov iz vsega sveta. Zadnjih nekaj let se njihovi protesti vse bolj usmerjajo proti velikim turističnim križarkam, ki priplujejo v samo središče tega krhkega zgodovinskega mesta na pilotih in s tem ogrožajo temelje stavb. Ena najglasnejših organizacij nasprotnikov prekomernega turizma v Benetkah je odbor NO grande navi (NE velikim ladjam), njen duhovni in organizacijski vodja paOdbor že skoraj desetletje opozarja na to, da meščani zaradi množičnega turizma izgubljajo svoje mesto, da se jih zaradi tega vse več izseljuje in da so Benetke, ki so vpisane tudi v Unescov seznam svetovne kulturne dediščine, tudi fizično ogrožene zaradi valov, ki jih povzročajo velike turistične ladje. Pred izbruhom pandemije je v samo središče Benetk priplulo že okrog trideset križark na teden in to po prepričanju Tomassa Cacciarija in omenjenega odbora ni sprejemljivo.​Sicer so nekakšne prepovedi italijanske oblasti v preteklosti že poskušale uveljavljati. Tako je bila leta 2012 sprejeta prepoved vplutja ladij z več kot 40.000 tonami, vendar pod pogojem, da se najde drugačna rešitev. Ker te druge rešitve ni bilo, prepoved ni obveljala. Podobno se je zgodilo s ponovno prepovedjo v letu 2014. Nezadovoljni Benečani so zato junija leta 2019, ko je velika križarka v samem mestu trčila v manjši turistični čoln, na poziv odbora NO grande navi v tisočih prišli na ulice in znova protestirali proti križarkam.