Italijanskemu gospodarstvu bo diktirala Evropska unija

V nadaljevanju preberite:

V Italiji se je od konca druge svetovne vojne zvrstilo skoraj 70 vlad, ki so se v povprečju menjale na malo več kot eno leto. »Italijanski stroj deluje ne glede na vlade, ki so na oblasti. V specifiki, ki jo imamo, danes podjetnike najbolj skrbijo dragi energenti. Vsa druga vprašanja, ki zadevajo politično ekonomijo, so daleč od njih,« novo razmerje sil v italijanski politiki komentira podjetnik Edi Kraus, ki dodaja, da katastrofalna bilanca v italijanskih financah ne dopušča veliko manevrskega prostora za nacionalistično politiko v gospodarstvu.