Italijansko vlado bo poskušal sestaviti Mario Draghi

Skladno z napovedmi je italijanski predsednikmandatarstvo za sestavo vlade podelil nekdanjemu direktorju Evropske centralne banke (ECB). Ko je Matarella mandatarstvo ponudil Draghiju, se je vsaj začasno izognil temu, da bi italijanski volivci odšli na predčasne volitve, ki da so v času pandemije nepriporočljive, piše tiskovna agencija Reuters.Italijanski predsednik je mandat za sestavo vlade Draghiju podelil, potem ko mu je predsednik poslanske zbornicevčeraj sporočil, da stranke dosedanje koalicije ne morejo več sestaviti nove vlade, navaja STA in dodaja, da je Draghi danes povedal, da so njegovi izzivi premagati epidmijo, izpeljati kampanjo cepljenja, ponuditi odgovore na vsakodnevne probleme in znova zagnati državo.Ali bo nekdanjemu prvemu možu Evropske centralne banke – Draghi je ECB vodil do jeseni 2019 – uspelo sestaviti vlado, je negotovo, saj mu je podporo že odrekla največja parlamentarna stranka, Gibanje 5 zvezd. Kot so sporočili iz stranke, bi podprli le vlado, ki bi jo vodil dosedanji premier ki je pred kratkim odstopil po odhodu stranke Živa Italija (IV) iz koalicije. Drugi dve večji italijanski stranki morebitne podpore Draghiju nista eksplicitno odrekli. Vodja skrajno desne Ligeje povedal, da je podpora odvisna od Draghijevih načrtov, v Demokratski stranki pa o prihodnjih potezah še razmišljajo, piše Reuters., vodja stranke Živa Italija, je po navedbah STA pozdravil Mattarellovo potezo.